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الحوثيون يستهدفون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ باليستي

1/15/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل، عن قيام مليشيا الحوثي في اليمن باستهداف سفينة "جيبرالتار إيجل" بصاروخ باليستي، مؤكدين أن السفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة، وتواصل رحلتها.
ويعقد مجلس الأمن غدا الثلاثاء، جلسة تشاورية خاصة مغلقة حول اليمن يتحدث فيها هانز جراندبيرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن وأيضا مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية جوسي ماسيو حول تطورات الأوضاع الأخيرة.

وسيشارك في أعمال الجلسة الجنرال مايكل بيرى رئيس بعثة الدعم الأممية لاتفاق الحديدة حيث سيقدم إفادة للمجلس عن مسار اتفاق الحديدة.
وقالت مصادر في مجلس الأمن، إن المجلس سيناقش في اجتماع خاص "مغلق" بعد انتهاء الجلسة التشاورية موضوعات تتعلق بأنشطة جماعة الحوثي في البحر الأحمر والرد العسكري الأمريكي البريطاني على الهجمات الحوثية الذي بدأ في الحادي عشر من يناير الجاري.

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