الأمير تركي بن محمد يحضر زواج نجل سلطان بروناي

(MENAFN
- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، حفل الاستقبال الرسمي ومأدبة العشاء لزواج الأمير عبدالمتين ابن جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، وذلك في العاصمة بندر سري بكاون.
ونقل الأمير تركي بن محمد للسلطان تحيات وتقدير ومباركة خادم الحرمين وولي العهد، وتمنياتهما لسلطنة بروناي دار السلام المزيد من التقدم
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