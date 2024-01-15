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الأمير تركي بن محمد يحضر زواج نجل سلطان بروناي

1/15/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، حفل الاستقبال الرسمي ومأدبة العشاء لزواج الأمير عبدالمتين ابن جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، وذلك في العاصمة بندر سري بكاون.
ونقل الأمير تركي بن محمد للسلطان تحيات وتقدير ومباركة خادم الحرمين وولي العهد، وتمنياتهما لسلطنة بروناي دار السلام المزيد من التقدم

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