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بدء المعارك الحزبية لانتخابات أمريكا

1/15/2024 2:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) اقترب بدء السباق على البيت الأبيض رسميًا، وعلى الرغم من بعض المناورات المطولة حول التقويم الانتخابي، فإن موسم الانتخابات التمهيدية الطويل سيبدأ مرة أخرى في ولاية أيوا بعملية حزبية كانت بمثابة التصويت التمهيدي الحدث منذ السبعينيات.
وفي حين لعبت ولاية أيوا دورا كبيرا في السياسة الرئاسية لأجيال عديدة، في ما يلي تحديثًا لما هي عليه وكيفية عملها وسبب أهميتها: المؤتمرات الحزبية
المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا هي عبارة عن سلسلة من الاجتماعات المحلية التي تعقد في جميع أنحاء الولاية حيث يقوم المشاركون بإجراء أعمال حزبية وعادة ما يشيرون إلى تفضيلهم لمرشح رئاسي لتمثيل الحزب في اقتراع نوفمبر. وهي أيضًا الخطوة الأولى في عملية تستغرق أشهرًا لاختيار الأشخاص للعمل كمندوبين في مؤتمرات الحزب الوطني هذا الصيف.
الانتخابات التمهيدية
ويعد أحد الاختلافات الرئيسة بين المؤتمرات الحزبية والانتخابات التمهيدية هو مقدار الوقت المخصص لإجراء التصويت والطرق التي يمكن للناس من خلالها التصويت. ففي الانتخابات التمهيدية، يمكن للناس الحضور إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم طوال يوم الانتخابات، من الصباح الباكر حتى إغلاق صناديق الاقتراع في المساء، كما يكون لديهم خيار الإدلاء بأصواتهم غيابيًا إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، وفي بعض الولايات، قد يصوت الناس قبل يوم الانتخابات.
ومن ناحية أخرى، تُعقد المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا في المساء ويجب على الناخبين الحضور شخصيًا للمشاركة، باستثناء حالات قليلة معزولة. وتدير الأحزاب السياسية المؤتمرات الحزبية، في حين أن الانتخابات التمهيدية عادة (ولكن ليس دائما) تديرها الدولة.
تأثيرالاجتماعات
يعقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولاية مؤتمرات حزبية في 15 يناير، ولكن الحدث الجمهوري فقط هو الذي سيكون له تأثير فوري وملزم على السباق الرئاسي. وفي خروج عن السنوات السابقة، ستعقد المؤتمرات الحزبية الديمقراطية فقط لتسيير أعمال الحزب الإدارية والبدء في عملية اختيار المندوبين للمؤتمرات الوطنية. وسيعبر الديمقراطيون في ولاية أيوا عن تفضيلاتهم لمرشح حزبهم للرئاسة من خلال عملية التصويت عبر البريد، والتي لن تُعرف نتائجها حتى مارس.

تقويم الحملات
بالنسبة للديمقراطيين، لا شيء على المحك، لأن المؤتمرات الحزبية لعام 2024 لن يكون لها أي تأثير على السباق الرئاسي.
وبالنسبة للجمهوريين، هناك عادة جائزتان في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا: المندوبون وحقوق التفاخر. وسيشير الناخبون الجمهوريون في ولاية أيوا إلى اختياراتهم للمرشح الرئاسي للحزب، وستحدد نتائج هذا التصويت عدد مندوبي مؤتمر الولاية الأربعين الذين سيحصل عليهم كل مرشح.
وتشكل ولاية أيوا حصة ضئيلة من إجمالي عدد المندوبين الجمهوريين على الصعيد الوطني (1.6 % فقط). لذا، من الناحية النظرية، فإن المرشح الذي يؤدي أداءً سيئًا في ولاية أيوا لديه كثير من الفرص في الولايات والأقاليم المتبقية لتعويض الفارق.
ولكن بسبب احتلال ولاية أيوا المركز الأول على مستوى الدولة في تقويم الحملات الرئاسية، فإن نتائج المؤتمرات الحزبية غالبًا ما تعطي دفعة غير متناسبة للفائزين وأولئك الذين يقدمون أداءً قويًا أو يفوق التوقعات طريقة العمل
سيكون هناك بندان رئيسيان في جدول الأعمال في كل موقع تجمع جمهوري: إجراء تصويت ملزم للمرشح الرئاسي للحزب وانتخاب مندوبين لحضور مؤتمرات المقاطعات، وهي الخطوة التالية في العملية متعددة المستويات لانتخاب المندوبين لحضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. في ميلووكي هذا

التجمعات الديمقراطية
سيظل الديمقراطيون في ولاية أيوا يعقدون مؤتمراتهم الحزبية في نفس اليوم الذي يعقد فيه الجمهوريون، ولكن على عكس السنوات السابقة، لن يصوت رواد المؤتمرات الحزبية أو يشيرون إلى اختيارهم لتمثيل الحزب في الاقتراع الرئاسي في نوفمبر. وبدلاً من ذلك، سيصوتون لمرشح الحزب من خلال عملية التصويت عبر البريد التي تبدأ في 12 يناير وتنتهي في 5 مارس. وستنتخب المؤتمرات الحزبية الديمقراطية في 15 يناير مندوبين إلى مؤتمرات المقاطعات في مارس، وهي الخطوة التالية في اختيار الأفراد للعمل كمندوبين في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في أغسطس. وسيُطلب من مندوبي المؤتمر الوطني التصويت لمرشح رئاسي وفقًا لنتائج عملية التصويت عبر البريد.

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