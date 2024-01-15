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افتتاح جزئي لطريق العقير سلوى

1/15/2024 2:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح جزئي لطريق العقير – سلوى حتى تقاطعه مع طريق الهفوف – سلوى، وتبقى بعض الأعمال على الطريق سوف يتم الانتهاء منها قريباً.
وأكدت الهيئة أهمية طريق – الظهران – العقير – سلوى الساحلي بطول 175 كيلومتر، الذي يرفع الخدمات اللوجستية وينمي الحركة السياحية بشاطئ العقير وشاطئ نصف القمر، ويعزز الترابط مع المنافذ المجاورة، وجار استمرار العمل على مشروع الطريق.
ويعد طريق العقير سلوى من الطرق التي واجهت تحديات، حيث تم بدء العمل به عام 1432 وهو من مشاريع الطرق المتعثرة لأكثر من 12 عاماً، وخلال الفترة القادمة سوف يستكمل الطريق في مرحلة قادمة إلى طريق هجرة المحدار باتجاه منفذ البطحاء الحدودي الرابط مع دولة الإمارات دون المرور بدوار سلوى، فيما طالب مرتادو الطريق الجديد بضرورة مراقبته بدوريات أمن الطرق، وكذلك إضافة نقاط كاميرات الرصد الآلي لمنع تخطي السرعة النظامية.
طريق الظهران – العقير- سلوى
- طول الطريق 175 كيلومترا.
- اختصار زمن الرحلة بين المحافظات بالمنطقة الشرقية وبعض دول الخليج.
- تنمية حركة السياحة لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر.
- تعزيز الربط بين المدن والمحافظات والمنافذ البرية المجاورة.
- خفض الازدحام المروري على شبكة الطرق.
- تحسين البنية التحتية.
مراحل المشروع
- المرحلة الأولى بطول 106كم نسبة الإنجاز 100%
- المرحلة الثانية نسبة الإنجاز 100%
- المرحلة الثالثة بطول 66 كيلومترا
- المرحلة الرابعة بطول 13 كيلومترا نسبة الإنجاز 61%

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