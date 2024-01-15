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اجتماع دافوس ينتهي بلا طريق واضح

1/15/2024 2:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت تقارير أن اجتماع مستشاري الأمن القومي انتهى في دافوس دون وضع طريق واضح للمضي قدما قبل وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بمشاركة 83 وفدا.
ووفقًا لوكالة ((بلومبرج))، تأمل كييف أن تتمكن من إقناع دول الجنوب العالمي بتغيير موقفها، حيث إن الكثير منها يتردد الآن في دعم أوكرانيا.
وخلصت الوكالة إلى أن السلطات في كييف ستحاول استغلال الاجتماع السنوي لقادة السياسة ورجال الأعمال في العالم لاستعادة اهتمامهم.
وكتب رئيس مكتب صحيفة ((فاينانشال تايمز)) في بروكسل، هنري فوي، أن الإنجاز الرئيسي للاجتماع بشأن أوكرانيا في دافوس كان زيادة عدد المشاركين في الصورة المشتركة.
الضمانات الأمنية
وعُقد اجتماع حول ما يسمى ((صيغة السلام)) التي طرحها زيلينسكي، في دافوس، قبل بدء المنتدى الاقتصادي الدولي، ولم يتمكن المشاركون فيه من بلورة موقف مشترك، حسب وسائل إعلام غربية.
وفي اليوم السابق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن المشاركين في الاجتماع حول المبادرة الأوكرانية في دافوس لديهم توجهات مختلفة. وبينما أعرب الشركاء الغربيون عن ((دعمهم غير المشروط)) لكييف، أشارت بعض دول الجنوب العالمي ((إلى ضرورة أخذ مخاوف روسيا في الاعتبار)).
وتتضمن ((صيغة السلام)) التي تروج لها كييف استعادة سلامة أراضي أوكرانيا، وتزويدها بالضمانات الأمنية الأوروبية الأطلسية، وإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في ((جرائم الحرب)) المنسوبة إلى روسيا، بينما تعتبر موسكو هذه المبادرة غير واقعية.
وقد أشارت موسكو، مرارا وتكرارا، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي.
ضربة كبيرة
ومن جهه أخري، أسقطت القوات الجوية الأوكرانية طائرة روسية للإنذار المبكر والسيطرة، يمكنها اكتشاف أهداف تصل إلى 650 كيلومترًا (400 ميل)، وطائرة مركز قيادة رئيسية تنقل المعلومات إلى القوات على الأرض في مهمة كبيرة.
وقال قائد الجيش الأوكراني إن ذلك يمثل ضربة لقوات الكرملين.
وتعتبر الطائرات أدوات أساسية للمساعدة في تنسيق التحركات الروسية بساحة المعركة في أوكرانيا. وسيكون إسقاط تلك الطائرات، إذا تأكد، بمثابة إنجاز تاريخي لأوكرانيا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبًا، حيث إن القتال على طول خط المواجهة غارق إلى حد كبير في حرب الخنادق والمدفعية.
وقد ضمنت روسيا هيمنتها الجوية إلى حد كبير خلال الحرب، حيث تقاتل أوكرانيا بأسطولها من الطائرات الحربية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية ضد طائرات موسكو الأكثر حداثة.
ولم يذكر الجنرال فاليري زالوزني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، كيف تم إسقاط الطائرتين (بيرييف إيه-50 وإيل-22)، لكن أوكرانيا تلقت أنظمة دفاع جوي متطورة من حلفائها الغربيين. ولم يذكر أيضًا مكان حدوث عمليات الاعتراض.
رفض التعليق
ولم يصدر تعليق رسمي فوري من موسكو. بينما قال مدونون حربيون روس إن الطائرتين تعرضتا لنيران صديقة، على الرغم من أنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك، وزعموا أن الطائرة Il-22 تعرضت لأضرار، لكنها هبطت بنجاح.
وعادة ما تحمل الطائرة A-50، المزودة برادار كبير، طاقمًا مكونًا من 15 فردًا. وتفيد التقارير بأن القوات الجوية الروسية تدير أسطولًا مكونًا من تسع طائرات من هذا النوع.
وقد أدى هجوم بطائرة بدون طيار في فبراير 2023 على مطار في بيلاروسيا إلى تدمير طائرة من طراز A-50 كانت متوقفة، لكن المسؤولين الروس والبيلاروسيين وصفوا الأضرار بأنها ((طفيفة)).
منافسة التمويل
وناشدت الأمم المتحدة جمع 4.2 مليارات دولار، لمساعدة الأشخاص في أوكرانيا والنازحين خارج البلاد هذا العام.
واعترف مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، بأن ((المنافسة على التمويل أصبحت أكبر بسبب الأزمات في أماكن أخرى)).
في الوقت نفسه، تتطلع روسيا إلى تعميق علاقاتها مع كوريا الشمالية، التي بدأ وزير خارجيتها زيارة تستغرق ثلاثة أيام لموسكو.
وتحرص روسيا على تجديد مخزونها من الأسلحة، لذلك لجأت في الآونة الأخيرة إلى إيران وكوريا الشمالية، للحصول على الإمدادات.
ومن المحتمل أن تكون بيونغ يانغ قد زودت روسيا بعدة أنواع من الصواريخ، لدعم حربها في أوكرانيا، إلى جانب شحناتها من الذخيرة والقذائف التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، كما زعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وتحدث وزيرا الدفاع والخارجية الروسي والإيراني هاتفيا، لمناقشة التعاون العسكري والفني العسكري الثنائي وقضايا الأمن الإقليمي، وفقا لبيانات رسمية. وأشارا إلى أن البلدين يستعدان للتوقيع على معاهدة تعاون تاريخية.
وقالت مؤسسة بحثية أمريكية إن أوكرانيا عازمة أيضًا بناء مخزوناتها اللازمة لصراع طويل الأمد، وتعمل على ((توسيع كبير)) لقدرتها التصنيعية المحلية للمواد العسكرية.

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