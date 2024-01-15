Monday, 15 January 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

1/15/2024 2:22:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة مسقط“30”، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بمقدار 16.8 نقطة ما نسبته 0.36% ليسجل 4612.66 نقطة، وبقيمة تداول بلغت مليونًا و752 ألفًا و670 ريال عُماني.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء العمانية – أنّ القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.132% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.93 مليار ريال عُماني.

موضوعات متعلقة كوريا الجنوبية تبني أكبر مركز رقائق في العالم باستثمارات 470 مليار دولار التضخم يرتفع في نيجيريا بنسبة 21% خلال عام آسيا يمكنها خفض اعتمادها على الدولار .. لكن الأمر ليس سهلاً

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 262 ألفَ ريالٍ عُماني مشكّلةً ما نسبته 14.96%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 461 ألفَ ريالٍ عُماني أي ما يعادل 26.29%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 199 ألفَ ريالٍ عُماني وبنسبة 11.34%.

المصدر:

MENAFN15012024000202011048ID1107723151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث