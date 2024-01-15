انخفاض مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض مؤشر بورصة مسقط“30”، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بمقدار 16.8 نقطة ما نسبته 0.36% ليسجل 4612.66 نقطة، وبقيمة تداول بلغت مليونًا و752 ألفًا و670 ريال عُماني.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء العمانية – أنّ القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.132% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.93 مليار ريال عُماني.
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وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 262 ألفَ ريالٍ عُماني مشكّلةً ما نسبته 14.96%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 461 ألفَ ريالٍ عُماني أي ما يعادل 26.29%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 199 ألفَ ريالٍ عُماني وبنسبة 11.34%.
المصدر:
MENAFN15012024000202011048ID1107723151
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