تراجع التجارة الخارجية لإيطاليا في نوفمبر 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المعهد الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن في شهر نوفمبر 2023، شهدت التوقعات حول انخفاض دوري في تدفقات التجارة الخارجية، وبشكل أكثر وضوحًا بالنسبة للصادرات بنسبة 2.4% مقارنة بالواردات التي انخفضت بـ0.6% فقط.
وقال المعهد في بيان الإثنين،وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية”اكى”، إن الانخفاض على أساس شهري في الصادرات يتعلق بكلا منطقتي الاتحاد الأوروبي (بنسبة 2.0%) وخارج الاتحاد الأوروبي (بـ2.9%)، وأنه في الربع الممتد من سبتمبر إلى نوفمبر 2023، ظلت الصادرات ثابتة مقارنة بالربع السابق، وسجلت الواردات انكماشًا متواضعًا بحاصل 0.1٪.
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و أضاف المعهد أنه في الشهر المشار إليه أعلاه، انخفضت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 4.4% من الناحية النقدية، وذلك من ارتفاع بنسبة 3.1% في أكتوبر، وبنسبة 6.4% من حيث الحجم، وأن انخفاض قيمة الصادرات كان أكبر بالنسبة لأسواق الاتحاد الأوروبي (بنسبة 5.4%) مقارنة بالأسواق خارج الاتحاد (بـ3.4%)” أما بشأن الواردات، فقد سجلت انخفاضاً في القيمة بنسبة 8.9%، في مزيج من انكماش كبير في المنطقة خارج الاتحاد الأوروبي (بنسبة 20.7%) وزيادة محدودة في منطقة الاتحاد الأوروبي (بـ1.3%)، وأنه“من حيث الحجم، كان التقلص محدودًا جدًا (بنسبة 0.2%)”.
وأشار أنه على أساس سنوي، كانت الدول التي قدمت أكبر مساهمة بانخفاض الصادرات الوطنية هي: سويسرا (23.7%)، المملكة المتحدة (19.8%)، ألمانيا (6.4%)، بلجيكا (13.7%) وفرنسا (4.4%)”، مقابل“نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة (5.0%)، ودول أوبك (5.6%)، تركيا (7.8%) والصين (%5.8)”.
المصدر:
MENAFN15012024000202011048ID1107723150
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