تراجع التجارة الخارجية لإيطاليا في نوفمبر 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المعهد الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن في شهر نوفمبر 2023، شهدت التوقعات حول انخفاض دوري في تدفقات التجارة الخارجية، وبشكل أكثر وضوحًا بالنسبة للصادرات بنسبة 2.4% مقارنة بالواردات التي انخفضت بـ0.6% فقط.

وقال المعهد في بيان الإثنين،وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية”اكى”، إن الانخفاض على أساس شهري في الصادرات يتعلق بكلا منطقتي الاتحاد الأوروبي (بنسبة 2.0%) وخارج الاتحاد الأوروبي (بـ2.9%)، وأنه في الربع الممتد من سبتمبر إلى نوفمبر 2023، ظلت الصادرات ثابتة مقارنة بالربع السابق، وسجلت الواردات انكماشًا متواضعًا بحاصل 0.1٪.

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و أضاف المعهد أنه في الشهر المشار إليه أعلاه، انخفضت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 4.4% من الناحية النقدية، وذلك من ارتفاع بنسبة 3.1% في أكتوبر، وبنسبة 6.4% من حيث الحجم، وأن انخفاض قيمة الصادرات كان أكبر بالنسبة لأسواق الاتحاد الأوروبي (بنسبة 5.4%) مقارنة بالأسواق خارج الاتحاد (بـ3.4%)” أما بشأن الواردات، فقد سجلت انخفاضاً في القيمة بنسبة 8.9%، في مزيج من انكماش كبير في المنطقة خارج الاتحاد الأوروبي (بنسبة 20.7%) وزيادة محدودة في منطقة الاتحاد الأوروبي (بـ1.3%)، وأنه“من حيث الحجم، كان التقلص محدودًا جدًا (بنسبة 0.2%)”.

وأشار أنه على أساس سنوي، كانت الدول التي قدمت أكبر مساهمة بانخفاض الصادرات الوطنية هي: سويسرا (23.7%)، المملكة المتحدة (19.8%)، ألمانيا (6.4%)، بلجيكا (13.7%) وفرنسا (4.4%)”، مقابل“نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة (5.0%)، ودول أوبك (5.6%)، تركيا (7.8%) والصين (%5.8)”.

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