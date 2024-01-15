السلع التموينية تتعاقد على شراء 100 ألف طن سكر خام مستورد

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 100 ألف طن سكر خام مستورد.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر موضحة أن هناك كميات التي تم التعاقد عليها سابقا ،وهي 50 ألف طن تعاقد شركة السكر والصناعات التكاملية، و50 ألف طن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية، ،50 ألف طن تعاقد شركة الدقهلية للسكر.

موضوعات((السكر والصناعات التكاملية)) تشترى 451 ألف طن قصب منذ بدء الموسم الحالى الصادرات الزراعية المصرية تسجل نحو 7 ملايين طن في الموسم الحالي تحالف شركات زراعية يؤسس شركة لإنتاج تقاوى البطاطس برأسمال 100 مليون جنيه

وأوضحت أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر يوليو القادم.

ونوهت إلى أن إنتاج السكر من قصب السكر بدء إعتبارا من بداية شهر يناير الجاري وبدء إنتاج السكر من شركات بنجر السكر إعتبارا من شهر مارس القادم.

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