السلع التموينية تتعاقد على شراء 100 ألف طن سكر خام مستورد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 100 ألف طن سكر خام مستورد.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر موضحة أن هناك كميات التي تم التعاقد عليها سابقا ،وهي 50 ألف طن تعاقد شركة السكر والصناعات التكاملية، و50 ألف طن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية، ،50 ألف طن تعاقد شركة الدقهلية للسكر.
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وأوضحت أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر يوليو القادم.
ونوهت إلى أن إنتاج السكر من قصب السكر بدء إعتبارا من بداية شهر يناير الجاري وبدء إنتاج السكر من شركات بنجر السكر إعتبارا من شهر مارس القادم.
المصدر:
MENAFN15012024000202011048ID1107723149
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