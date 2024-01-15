إيرباص تستحوذ على شركة أمريكية لأنظمة التحليق دون طيار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت شركة“إيرباص” على الاستحواذ على شركة الطيران الأمريكية“إيروفيل- Aerovel” مقابل مبلغ لم تكشف عنه، كجزء من خطط لتوسيع أعمالها في مجال الأنظمة الجوية دون طيار.
وقالت شركة تصنيع الطائرات الأوروبية في بيان الإثنين، إن وحدة طائرات الهليكوبتر التابعة لها وقعت اتفاقًا للاستحواذ على الشركة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها.
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وذكر“برونو إيفين”، الرئيس التنفيذي لشركة“إيرباص هليكوبتر”:“يتماشى هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع رؤيتنا لتوسيع أعمالنا في مجال الأنظمة الجوية دون طيار”.
وأضاف أنه يساعد الشركة أيضًا على الاستجابة لطلب العملاء المتزايد في جميع أنحاء العالم للحصول على قدرات إضافية مثل ما يعرف بـ”العمل الجماعي المأهول وغير المأهول بالطيارين”.
ومع ذلك، من المقرر أن تظل عملية الاستحواذ قيد الموافقات التنظيمية والشروط العرفية الأخرى، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها هذا العام.
المصدر:
MENAFN15012024000202011048ID1107723148
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