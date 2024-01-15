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إيرباص تستحوذ على شركة أمريكية لأنظمة التحليق دون طيار

1/15/2024 2:22:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت شركة“إيرباص” على الاستحواذ على شركة الطيران الأمريكية“إيروفيل- Aerovel” مقابل مبلغ لم تكشف عنه، كجزء من خطط لتوسيع أعمالها في مجال الأنظمة الجوية دون طيار.

وقالت شركة تصنيع الطائرات الأوروبية في بيان الإثنين، إن وحدة طائرات الهليكوبتر التابعة لها وقعت اتفاقًا للاستحواذ على الشركة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها.

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وذكر“برونو إيفين”، الرئيس التنفيذي لشركة“إيرباص هليكوبتر”:“يتماشى هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع رؤيتنا لتوسيع أعمالنا في مجال الأنظمة الجوية دون طيار”.

وأضاف أنه يساعد الشركة أيضًا على الاستجابة لطلب العملاء المتزايد في جميع أنحاء العالم للحصول على قدرات إضافية مثل ما يعرف بـ”العمل الجماعي المأهول وغير المأهول بالطيارين”.

ومع ذلك، من المقرر أن تظل عملية الاستحواذ قيد الموافقات التنظيمية والشروط العرفية الأخرى، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها هذا العام.

المصدر:

MENAFN15012024000202011048ID1107723148

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