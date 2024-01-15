تباين بورصات الخليج في ختام تعاملاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنحو 0.5% في جلسة اليوم منهيا سلسلة خسائر من 5 جلسات ضمن سيولة بلغت 8.7 مليار ريال وارتفاع 122 سهماً من أصل 232 شركة مدرجة.
وجاء الدعم من ارتفاع قياديات القطاع المصرفي مع ارتفاع سهمي الأهلي والراجحي بنسبة 1.8% و1.9% على التوالي قبيل انطلاق موسم نتائج البنوك السعودية.
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بالمقابل، تراجع سهم أرامكو بنحو 1.4% إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر بالتزامن مع انخفاض أسعار خام برنت بنحو 1% حيث أدى التأثير المحدود للصراع في الشرق الأوسط على إنتاج النفط الخام إلى جني الأرباح بعد أن ارتفعت أسعار النفط القياسية بنسبة 2٪ الأسبوع الماضي.
وأظهر تقرير الملكيات بالسوق السعودي انخفاض نسبة ملكية الأجانب بسهم أرامكو من 0.41% إلى 0.4% بعد بيع 24.2 مليون سهم في الأسبوع الماضي.
كما انخفض سهم دار الأركان بأكثر من 2% لأدنى مستوياته في 11 شهراً رغم عدم وجود أي تطورات جديدة حول الشركة.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليوم أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.5% في ديسمبر/كانون الأول، من 1.7% في الشهر السابق.
وأغلقت بورصات الخليج على تباين في جلسة اليوم – قبيل موجة النتائج المالية المُرتقبة للبنوك والشركات الخليجية القيادية عن عام 2023 .
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% نقطة مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي مصرف الريان ومصرفي قطر الإسلامي بنسبة 2.2% و0.6% على التوالي.
وتترقب الأسواق نتائج مصرف قطر الإسلامي غداً الثلاثاء بعد انتهاء الجلسة.
كما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.5% إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر بدعم من ارتفاع جميع القياديات بقيادة سهمي عقارات الكويت وبنك الكويت الوطني بنسبة 4.6% و1.6% على التوالي.
وفي أسواق الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي بنحو 0.1% مسجلاً ثالث تراجع يومي على التوالي بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية ودبي الإسلامي بنسبة 1% و0.9% على التوالي.
كما انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.1% مسحلاً ثاني تراجع يومي على التوالي بضغط من انخفاض سهمي العالمية القابضة وألفا ظبي بنسبة 0.2% و1% على التوالي.
المصدر:
MENAFN15012024000202011048ID1107723147
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