تباين بورصات الخليج في ختام تعاملاتها

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنحو 0.5% في جلسة اليوم منهيا سلسلة خسائر من 5 جلسات ضمن سيولة بلغت 8.7 مليار ريال وارتفاع 122 سهماً من أصل 232 شركة مدرجة.

وجاء الدعم من ارتفاع قياديات القطاع المصرفي مع ارتفاع سهمي الأهلي والراجحي بنسبة 1.8% و1.9% على التوالي قبيل انطلاق موسم نتائج البنوك السعودية.

موضوعاتكوريا الجنوبية تبني أكبر مركز رقائق في العالم باستثمارات 470 مليار دولار التضخم يرتفع في نيجيريا بنسبة 21% خلال عام آسيا يمكنها خفض اعتمادها على الدولار .. لكن الأمر ليس سهلاً

بالمقابل، تراجع سهم أرامكو بنحو 1.4% إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر بالتزامن مع انخفاض أسعار خام برنت بنحو 1% حيث أدى التأثير المحدود للصراع في الشرق الأوسط على إنتاج النفط الخام إلى جني الأرباح بعد أن ارتفعت أسعار النفط القياسية بنسبة 2٪ الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير الملكيات بالسوق السعودي انخفاض نسبة ملكية الأجانب بسهم أرامكو من 0.41% إلى 0.4% بعد بيع 24.2 مليون سهم في الأسبوع الماضي.

كما انخفض سهم دار الأركان بأكثر من 2% لأدنى مستوياته في 11 شهراً رغم عدم وجود أي تطورات جديدة حول الشركة.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليوم أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.5% في ديسمبر/كانون الأول، من 1.7% في الشهر السابق.

وأغلقت بورصات الخليج على تباين في جلسة اليوم – قبيل موجة النتائج المالية المُرتقبة للبنوك والشركات الخليجية القيادية عن عام 2023 .

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% نقطة مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي مصرف الريان ومصرفي قطر الإسلامي بنسبة 2.2% و0.6% على التوالي.

وتترقب الأسواق نتائج مصرف قطر الإسلامي غداً الثلاثاء بعد انتهاء الجلسة.

كما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.5% إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر بدعم من ارتفاع جميع القياديات بقيادة سهمي عقارات الكويت وبنك الكويت الوطني بنسبة 4.6% و1.6% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي بنحو 0.1% مسجلاً ثالث تراجع يومي على التوالي بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية ودبي الإسلامي بنسبة 1% و0.9% على التوالي.

كما انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.1% مسحلاً ثاني تراجع يومي على التوالي بضغط من انخفاض سهمي العالمية القابضة وألفا ظبي بنسبة 0.2% و1% على التوالي.

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