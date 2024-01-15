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بوتين ومودي يبحثان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والهند

1/15/2024 2:22:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بحثا هاتفيا تعزيز التعاون الثنائي التجاري والاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالقصر الرئاسي الروسي – وفقا لما نقلته وكالة أنباء“تاس” الروسية – :“إن بوتين ومودي ناقشا ، خلال الاتصال الهاتفي ، القضايا الحالية المتعلقة بتنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين روسيا والهند”.

موضوعات متعلقة كوريا الجنوبية تبني أكبر مركز رقائق في العالم باستثمارات 470 مليار دولار التضخم يرتفع في نيجيريا بنسبة 21% خلال عام آسيا يمكنها خفض اعتمادها على الدولار .. لكن الأمر ليس سهلاً

وأضاف المكتب أن بوتين ومودي أعربا عن ارتياحهما إزاء النجاح الذي تحقق في الممارسة العملية في مجالات مثل التجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي التقني والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتعاون في الشرق الأقصى الروسي.

وفي سياق آخر .. قال رئيس قوات الحماية النووية والكيميائية والبيولوجية بالجيش الروسي إيجور كيريلوف، إن” تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تصاعد مخاطر الأبحاث البيولوجية العسكرية”.

وأوضح كيريلوف في مؤتمر صحفي حول الوثائق المتعلقة بالأنشطة العسكرية البيولوجية لواشنطن – وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية – أن مخاطر مثل هذه الدراسات ذات الاستخدام المزدوج تتزايد بشكل كبير عند استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي.

وأضاف :“إن ذلك تجلى بوضوح من خلال قيام شركة أمريكية بإنتاج مركبات علاجية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لإنشاء عامل سلاح كيميائي محتمل”.
وأوضح أن“علماء الأحياء في البنتاجون يجرون أبحاثًا حول كيفية تحويل فيروس جدري القرود إلى أسلحة”.. مشيرا إلى أن العمل مع هذا الفيروس مسموح به فقط في مؤسستين – مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة والمركز العلمي التابع لولاية فيكتور في روسيا.

وقال رئيس قوات الحماية النووية والكيميائية والبيولوجية بالجيش الروسي إيجور كيريلوف“إن العدد المتزايد من الدراسات التي أجراها متخصصون عسكريون أمريكيون حول فيروسات الجدري ، وغيرها من فيروسات الجدري المسببة للأمراض البشرية تثير القلق”.

المصدر:

MENAFN15012024000202011048ID1107723146

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