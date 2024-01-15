صندوق النقد: الصين تحتاج لإصلاحات هيكلية لتجنب التباطؤ الاقتصادي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من أن الصين تحتاج إلى إصلاحات هيكلية من أجل تجنب تراجع ملموس في معدل النمو الاقتصادي، إثر أزمة العقارات وتباطؤ الصادرات.
وقالت”كريستالينا جورجييفا” إن الصين تواجه تحديات على المدى القصير، حيث لا يزال قطاع العقارات بحاجة إلى“الإصلاح”، إلى جانب ارتفاع مستوى ديون الحكومات المحلية، وعلى المدى الطويل، أشارت“جورجييفا” إلى التغيرات الديموغرافية و”فقدان الثقة”.
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وأضافت“جورجييفا” خلال حديثها إلى“سي إن بي سي” الإثنين في المنتدى الاقتصادي العالمي في“دافوس”، أن ما تحتاجه الصين هو تحقيق التوازن في نموذج النمو بشكل أكبر نحو الاستهلاك المحلي، مما يعني دعم الثقة لتشجيع الانفاق بما يفوق الادخار.
واختتمت:“كل هذا من شأنه أن يساعد الصين على التعامل مع ما نتوقعه -حال غياب الإصلاحات- من انخفاض كبير إلى حد ما في معدل النمو إلى أقل من 4%”.
المصدر:
MENAFN15012024000202011048ID1107723145
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