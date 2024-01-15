صندوق النقد: الصين تحتاج لإصلاحات هيكلية لتجنب التباطؤ الاقتصادي

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من أن الصين تحتاج إلى إصلاحات هيكلية من أجل تجنب تراجع ملموس في معدل النمو الاقتصادي، إثر أزمة العقارات وتباطؤ الصادرات.

وقالت”كريستالينا جورجييفا” إن الصين تواجه تحديات على المدى القصير، حيث لا يزال قطاع العقارات بحاجة إلى“الإصلاح”، إلى جانب ارتفاع مستوى ديون الحكومات المحلية، وعلى المدى الطويل، أشارت“جورجييفا” إلى التغيرات الديموغرافية و”فقدان الثقة”.

موضوعاتكوريا الجنوبية تبني أكبر مركز رقائق في العالم باستثمارات 470 مليار دولار التضخم يرتفع في نيجيريا بنسبة 21% خلال عام آسيا يمكنها خفض اعتمادها على الدولار .. لكن الأمر ليس سهلاً

وأضافت“جورجييفا” خلال حديثها إلى“سي إن بي سي” الإثنين في المنتدى الاقتصادي العالمي في“دافوس”، أن ما تحتاجه الصين هو تحقيق التوازن في نموذج النمو بشكل أكبر نحو الاستهلاك المحلي، مما يعني دعم الثقة لتشجيع الانفاق بما يفوق الادخار.

واختتمت:“كل هذا من شأنه أن يساعد الصين على التعامل مع ما نتوقعه -حال غياب الإصلاحات- من انخفاض كبير إلى حد ما في معدل النمو إلى أقل من 4%”.

المصدر: