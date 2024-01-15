Monday, 15 January 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صندوق النقد: الصين تحتاج لإصلاحات هيكلية لتجنب التباطؤ الاقتصادي

1/15/2024 2:22:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من أن الصين تحتاج إلى إصلاحات هيكلية من أجل تجنب تراجع ملموس في معدل النمو الاقتصادي، إثر أزمة العقارات وتباطؤ الصادرات.

وقالت”كريستالينا جورجييفا” إن الصين تواجه تحديات على المدى القصير، حيث لا يزال قطاع العقارات بحاجة إلى“الإصلاح”، إلى جانب ارتفاع مستوى ديون الحكومات المحلية، وعلى المدى الطويل، أشارت“جورجييفا” إلى التغيرات الديموغرافية و”فقدان الثقة”.

موضوعات متعلقة كوريا الجنوبية تبني أكبر مركز رقائق في العالم باستثمارات 470 مليار دولار التضخم يرتفع في نيجيريا بنسبة 21% خلال عام آسيا يمكنها خفض اعتمادها على الدولار .. لكن الأمر ليس سهلاً

وأضافت“جورجييفا” خلال حديثها إلى“سي إن بي سي” الإثنين في المنتدى الاقتصادي العالمي في“دافوس”، أن ما تحتاجه الصين هو تحقيق التوازن في نموذج النمو بشكل أكبر نحو الاستهلاك المحلي، مما يعني دعم الثقة لتشجيع الانفاق بما يفوق الادخار.

واختتمت:“كل هذا من شأنه أن يساعد الصين على التعامل مع ما نتوقعه -حال غياب الإصلاحات- من انخفاض كبير إلى حد ما في معدل النمو إلى أقل من 4%”.

المصدر:

MENAFN15012024000202011048ID1107723145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث