البورصة المصرية تطلق نظاما إلكترونيا جديدا للإفصاحات العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف البورصة المصرية إطلاق نظام إلكترونى جديد للإفصاحات بحلول 2025 ضمن استراتيجة تستهدف العمل على تطوير البنية التكنولوجية للسوق من خلال تحديث نظام التداول الإلكترونى وتطوير كافة الأنظمة المساعدة المرتبطة، خاصة المتعلقة بالتداول والرقابة على التداول.

وكشفت تقرير استراتيجية البورصة المصرية الذى اطلعت ((البورصة)) عليه، عن أن البورصة المصرية عبر ذراعها التكنولوجية ((مصر لنشر المعلومات)) بصدد إبرام إتفاقية تعاون مع شركة عالمية متخصصة فى تزويد الحلول لتدشين نظام إفصاح إلكترونى بلغة XBRL لتمكين الشركات من إعداد قوائمها المالية أو غير المالية عبر النظام الجديد بمقابل مادى معقول.

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ولغة الـ XBRL تُعد لغة معيارية رقمية تم تطويرها خصيصاً لدعم الإفصاح وتبادل المعلومات بين جهات وأطراف النشاط الاقتصادى والمستخدمين للمعلومات والقوائم المالية، وتمتاز بتوفير مرونة عند التعامل مع المعلومات والبيانات وإمكانية استخدام أكثر من لغة، وتستند إلى استخدام علامات ترميز موحدة للعلاقات المالية بحيث تعطى القارئ مادة مقروءة من قبل أجهزة الحاسب الآلى.

وأضاف التقرير، أن الاتفاقية المزمع عقدها ستكون بنظام المشاركة فى الإيرادات بين مصر لنشر المعلومات والشركة التى سيتم التوقيع معها، على أن تكون عوائد المنصة من الرسوم التى ستدفعها الشركات دون أن تتحمل البورصة المصرية أى تكاليف.

وأوضحت، أن نظام الإفصاح الإلكترونى سيتيح للشركات إعداد إفصاحاتها المالية وغير المالية ونشرها بعدة صيغ وتبادلها إلكترونيًا، كما يقوم النظام بتجميع وتبويب المعلومات المالية وغير المالية للشركات المدرجة بالإضافة إلى توحيد الحسابات والمصطلحات المستخدمة بالتقارير المالية.

وأكد التقرير أن البورصة المصرية تسعى من خلال ذراعها التكنولوجى شركة مصر لنشر المعلومات لإنتاج وتسويق نظم وتطبيقات جديدة وتسويقها بين الشركات العاملة أو الشركات المقيدة للمساهمة فى زيادة معدلات السيولة وجذب مزيد من المستثمرين.

وقامت لجنة التكنولوجيا المالية بتشكيل لجنة من خبراء البورصة المصرية لوضع خطة تنفيذية واضحة للنهوض بكافة النواحى التكنولوجية، حيث تقوم حاليًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل أليات” E-KYC” و”Digital on boarding”بعد تفعيل آلية التصويت الإلكترونى مؤخرًا.

وتجرى البورصة المصرية مفاوضات متقدمة مع 3 شركات عالمية متخصصة فى أنظمة التداول بهدف تغيير نظام التداول الحالى.

وقال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك أولوية قصوى تتعلق بتطوير نظام التداول القائم خاصة بعدما استمر العمل به لأكثر من 15 عاما، وهو أولى الخطوات فى استراتجية العمل الخاصة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشيخ فى تصريحات لـ((البورصة))، أن البورصة تفاضل بين الشركات لاختيار النظام المناسب والمزايا التى تتناسب مع السوق المصرية، وكذلك السعر الأفضل، ليتلائم مع البورصات العالمية وأسواق المنطقة بهدف خلق نظام جديد يعمق سيولة السوق من خلال آليات وتقنيات نظام التداول تتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية.