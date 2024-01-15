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الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع انكماش الاقتصاد الألماني

1/15/2024 2:22:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع تقييم بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الألماني في عام 2023، وسط تشكيك من صناع السياسات في قرب بدء البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% إلى 474.1 نقطة، مع خسائر قطاعات على رأسها التعدين والسيارات والبنوك والطاقة.

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وتراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.5% عند 16622 نقطة، فيما انخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.4% عند 7594 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% إلى 7411 نقطة.

وأظهرت البيانات الأولية التي نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا -أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- بنسبة 0.3% في عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب المحلي والأجنبي.

وقال“روبرت هولزمان”، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لشبكة“سي إن بي سي” في المنتدى الاقتصادي العالمي في“دافوس”، إن البنك قد يخالف توقعات السوق ويؤجل البدء في تخفيض أسعار الفائدة خلال عام 2024 بأكمله.

المصدر:

MENAFN15012024000202011048ID1107723142

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