الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع انكماش الاقتصاد الألماني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع تقييم بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الألماني في عام 2023، وسط تشكيك من صناع السياسات في قرب بدء البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% إلى 474.1 نقطة، مع خسائر قطاعات على رأسها التعدين والسيارات والبنوك والطاقة.
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وتراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.5% عند 16622 نقطة، فيما انخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.4% عند 7594 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% إلى 7411 نقطة.
وأظهرت البيانات الأولية التي نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا -أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- بنسبة 0.3% في عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب المحلي والأجنبي.
وقال“روبرت هولزمان”، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لشبكة“سي إن بي سي” في المنتدى الاقتصادي العالمي في“دافوس”، إن البنك قد يخالف توقعات السوق ويؤجل البدء في تخفيض أسعار الفائدة خلال عام 2024 بأكمله.
المصدر:
MENAFN15012024000202011048ID1107723142
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