500 شركة ملابس جاهزة تشارك بمعرض ((إيجى استيتش أند تكس))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تشارك 500 شركة تعمل بقطاع الملابس الجاهزة فى النسخة السادسة عشرة من المعرض الدولى لماكينات وتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة وتكنولوجيا الطباعة والقماش والغزل“ إيجى استيتش آند تكس” خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الحالى.
وتشمل قائمة الدول المشاركة بالمعرض، والمقرر انعقاده برعاية المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة كلا من الصين وتركيا وألمانيا وانجلترا والهند وإيطاليا.
ويقام المعرض على مساحة 25 ألف متر مربع ويضم قطاعات ماكينات صناعة الغزل والنسيج والسجاد وصناعة الملابس من ماكينات الخياطة والتطريز وجميع خطوط إنتاج الملابس و الطباعة على الملابس والنسيج والأقمشة و صناعة الملابس والغزول.
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قال وائل عمر رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض، إن نسخة العام الحالى ستضم عدد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تهم كل العاملين فى صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة ومنها ندوات حول النسيج المصرى والملابس الجاهزة و صناعة قماش الجينز (الدنيم)، إضافة إلى دورة تدريبية على الطباعة على القماش.
ويستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الوصول بحجم صادرات القطاع إلى 2.8 مليار دولار بنهاية 2024 بحسب مارى لويس بشارة، فيما بلغت صادرات القطاع نحو 1.9 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الماضى.
ويخطط المجلس لتحقيق نمو بصادرات القطاع من خلال فتح أسواق جديدة خاصة بالدول الأفريقية التى شاركت مؤخراً فى معرض التجارة البينية ومعرض ديستنيشن أفريقيا والذى يمثل فرصاً قوية لتنمية الصادرات المصرية.
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