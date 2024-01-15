500 شركة ملابس جاهزة تشارك بمعرض ((إيجى استيتش أند تكس))

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك 500 شركة تعمل بقطاع الملابس الجاهزة فى النسخة السادسة عشرة من المعرض الدولى لماكينات وتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة وتكنولوجيا الطباعة والقماش والغزل“ إيجى استيتش آند تكس” خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الحالى.

وتشمل قائمة الدول المشاركة بالمعرض، والمقرر انعقاده برعاية المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة كلا من الصين وتركيا وألمانيا وانجلترا والهند وإيطاليا.

ويقام المعرض على مساحة 25 ألف متر مربع ويضم قطاعات ماكينات صناعة الغزل والنسيج والسجاد وصناعة الملابس من ماكينات الخياطة والتطريز وجميع خطوط إنتاج الملابس و الطباعة على الملابس والنسيج والأقمشة و صناعة الملابس والغزول.

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قال وائل عمر رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض، إن نسخة العام الحالى ستضم عدد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تهم كل العاملين فى صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة ومنها ندوات حول النسيج المصرى والملابس الجاهزة و صناعة قماش الجينز (الدنيم)، إضافة إلى دورة تدريبية على الطباعة على القماش.

ويستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الوصول بحجم صادرات القطاع إلى 2.8 مليار دولار بنهاية 2024 بحسب مارى لويس بشارة، فيما بلغت صادرات القطاع نحو 1.9 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الماضى.

ويخطط المجلس لتحقيق نمو بصادرات القطاع من خلال فتح أسواق جديدة خاصة بالدول الأفريقية التى شاركت مؤخراً فى معرض التجارة البينية ومعرض ديستنيشن أفريقيا والذى يمثل فرصاً قوية لتنمية الصادرات المصرية.