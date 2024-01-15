((أوتو موبيلتى)) تطلق أعمالها فى السوق المصرى باستثمارات 100 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة أوتو موبيلتي عن حصولها على توكيل علامة جيلي الصينية، لتطلق بذلك أعمالها في السوق المصري باستثمارات تصل 100 مليون دولار.

وبذلك تكون جيلي أول علامة سيارات تتوفر بالسوق المصرية عبر وكيلين في نفس الوقت.

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قال فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن السوق المصرى أحد أهم الأسواق، لذلك رصدت الشركة تلك الاستثمارات لتعزيز التصنيع المحلى.

أوضح أن الشركة تتطلع لتوسيع شبكة تواجدها عبر صالات العرض ومراكز الخدمة، وتصدير سيارات جيلى إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، كما تخطط الشركة للكشف عن العديد من طرازات جيلى الصينية خلال العام الجارى.

وأشار الغانم إلى أن الشركة سوف تبدأ في تصنيع سيارات جيلى خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وقال عثمان عبد المنعم، العضو المنتدب بالشركة، إن أوتو موبيلتى تتطلع إلى المشاركة فى استراتيجية صناعة السيارات المصرية.

وأضاف أن الشركة تعاونت مع 4 موزعين معتمدين بالسوق المحلى، لتغطية كافة أنحاء الجمهورية وتلبية احتياجات العملاء.

وأوضح أن الشركة أطلقت سيارة جيلي ((كول راي)) فى مصر بضمان 6 سنوات أو 100 ألف كيلو متر.

وقدرت الشركة أسعار سيارة ((كول راي))، لتسجل الفئة الأولى ((Comfort)) نحو 1.090 مليون جنيه، بينما الفئة الثانية ((Premium)) بنحو 1.165 مليون جنيه، وسعرت الفئة الثالثة sport بنحو 1.290 مليون جنيه، والفئة الرابعة بسعر 1.320 مليون جنيه.

وتأتي السيارة ((كول راي)) بمحرك 1500 سي سي تربو، ويقدم المحرك قوة 175 حصان، وعزم دوران يصل إلى 255 نيوتن متر، وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/الساعة في أقل من 7.9 ثانية.