((أوتو موبيلتى)) تطلق أعمالها فى السوق المصرى باستثمارات 100 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة أوتو موبيلتي عن حصولها على توكيل علامة جيلي الصينية، لتطلق بذلك أعمالها في السوق المصري باستثمارات تصل 100 مليون دولار.
وبذلك تكون جيلي أول علامة سيارات تتوفر بالسوق المصرية عبر وكيلين في نفس الوقت.
موضوعات متعلقة
سهم تسلا يبدأ 2024 بأسوأ أداء في بداية عام على الإطلاق مع قرب انتهائها.. تجدد المطالب بتمديد مبادرة سيارات المغتربين مع زيادة فترة الحجز “الهجرة” تجيب على استفسارات بشأن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
قال فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن السوق المصرى أحد أهم الأسواق، لذلك رصدت الشركة تلك الاستثمارات لتعزيز التصنيع المحلى.
أوضح أن الشركة تتطلع لتوسيع شبكة تواجدها عبر صالات العرض ومراكز الخدمة، وتصدير سيارات جيلى إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، كما تخطط الشركة للكشف عن العديد من طرازات جيلى الصينية خلال العام الجارى.
وأشار الغانم إلى أن الشركة سوف تبدأ في تصنيع سيارات جيلى خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وقال عثمان عبد المنعم، العضو المنتدب بالشركة، إن أوتو موبيلتى تتطلع إلى المشاركة فى استراتيجية صناعة السيارات المصرية.
وأضاف أن الشركة تعاونت مع 4 موزعين معتمدين بالسوق المحلى، لتغطية كافة أنحاء الجمهورية وتلبية احتياجات العملاء.
وأوضح أن الشركة أطلقت سيارة جيلي ((كول راي)) فى مصر بضمان 6 سنوات أو 100 ألف كيلو متر.
وقدرت الشركة أسعار سيارة ((كول راي))، لتسجل الفئة الأولى ((Comfort)) نحو 1.090 مليون جنيه، بينما الفئة الثانية ((Premium)) بنحو 1.165 مليون جنيه، وسعرت الفئة الثالثة sport بنحو 1.290 مليون جنيه، والفئة الرابعة بسعر 1.320 مليون جنيه.
وتأتي السيارة ((كول راي)) بمحرك 1500 سي سي تربو، ويقدم المحرك قوة 175 حصان، وعزم دوران يصل إلى 255 نيوتن متر، وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/الساعة في أقل من 7.9 ثانية.
MENAFN15012024000202011048ID1107723140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.