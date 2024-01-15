آسيا يمكنها خفض اعتمادها على الدولار .. لكن الأمر ليس سهلاً

MENAFN - Al-Borsa News) في خضم ارتفاع الدولار الذي دام ثلاثة أعوام، وأدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتحفيز تدفقات رأس المال إلى الخارج من آسيا، يسعى عدد متزايد من زعماء المنطقة إلى الحد من اعتماد بلدانهم على العملة الأمريكية.

يجري تداول حوالي ثلاثة أرباع التجارة الآسيوية، حتى داخل المنطقة، بالدولار، وفقًا لبحث نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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وربما يكون نحو 50 ـ 60% من المدخرات الآسيوية، احتياطيات البنوك المركزية وأصول صناديق الثروة السيادية والثروات الخاصة، مملوكة بأصول دولارية، وكثيرًا ما تكون القروض مقومة بالدولار أيضًا.

ترتبط العديد من العملات في المنطقة بشكل صريح بالعملة الأمريكية أو يتم إدارتها مقابلها، بحسب ما أوضحته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

بالتالي، فإن التغيرات في قيمة الدولار أو أسعار الفائدة المستندة إلى الدولار تؤثر على الثروة الآسيوية ومستويات الديون.

واستمرار السياسة المالية والنقدية المسرفة في الولايات المتحدة يعني أن القوة الشرائية للدولار على المدى الطويل ليست مضمونة.

تعد القيمة التي يمكن تحقيقها لاستثمارات آسيا بالدولار أمر مشكوك فيه.

ومن شأن تصفية ممتلكات الصين البالغة 805 مليارات دولار من سندات الخزانة الأمريكية، توليد خسائر فادحة ،إذ ستنخفض أسعار الأوراق المالية ويتأثر سعر الصرف، ومن الممكن أن تؤدي مثل هذا الإعادة الكبيرة للأموال إلى زعزعة استقرار قيمة اليوان.

ويواجه مستثمرون آسيويون كبار آخرون نفس المشكلات.

والأهم من ذلك، أن المدفوعات المقومة بالدولار يجب أن تتدفق عبر النظام المالي الأمريكي، وهذا يسمح للولايات المتحدة بتطبيق قوانينها على الأفراد والمنظمات في الخارج.

وتستخدم واشنطن بشكل متزايد العقوبات والقيود التجارية وحتى المصادرة كأسلحة اقتصادية.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يحقق تراجع الدولار الكثير في المدى القريب.

يمكن تفسير ذلك جزئياً بما يسميه الاقتصاديون معضلة“ماندل-فليمنج”، إذ يرى هذا النموذج أن الدول تواجه الاختيار بين الحفاظ على سياسة نقدية مستقلة، والسماح بحرية حركة رأس المال، أو وجود سعر صرف ثابت، مع إمكانية تحقيق اثنين فقط من أصل الثلاثة في وقت واحد.

وثمة أيضاً مفارقة تريفين، ومفادها:“لكي تعمل أموال أي دولة كعملة احتياطية عالمية، فلابد أن تكون على استعداد لتحمل عجز تجاري ضخم لتوفير الإمدادات الكافية لتلبية الطلب العالمي على الاحتفاظ بالاحتياطيات بهذه العملة”.

تشمل المعايير الأساسية الأخرى لوضع العملة الاحتياطية أسواق رأس المال العميقة والسائلة، وجودة الائتمان العالية، وآليات المقاصة والتحويل المناسبة، والحوكمة القوية، والإنفاذ القانوني للاتفاقيات، والقبول العالمي.

أما المتنافسون المحتملون، مثل اليوان واليورو، فلا يستوفون جميع المعايير، وهذا قد يكون بسبب عدم رغبة صُناع القرار في التنازل عن السيطرة الاقتصادية الوطنية إلى الدرجة المطلوبة، والنتيجة هي أنه لا يوجد خليفة واضح للدولار.

تظهر العديد من الاحتمالات المستقبلية والتي تشمل إنشاء عملة آسيوية مشتركة، على غرار اليورو، لكن أزمة الديون الأوروبية كشفت عن العيوب المتأصلة في هذا الخيار.

ومن غير المرجح أن تقبل الدول الآسيوية ذات الاقتصادات والثقافات الشديدة، التباين التكامل السياسي والمالي اللازم لدعم وحدة مشتركة.

ثمة خيار آخر وهو إجراء التجارة عبر الحدود بالعملات المحلية، لكن هذا صعب من الناحية العملية، فكل من المصدرين والمستوردين سيفضلون عملاتهم الخاصة، مما يثير التوترات.

وتستورد الهند أكثر مما تصدر إلى الصين، وإذا كانت تجارتهما مقومة بالروبية، فإن هذا سيترك للصين فائضًا من العملة الهندية، وهو ما سيفرض عليها أن تجد شيئًا لتفعله بشأنها.

وبدلاً من ذلك، إذا جرت التجارة باليوان، فستضطر الهند إلى تمويل العجز الناتج.

وغالبًا ما لا يكون الوصول المجاني المطلوب إلى الاستثمارات والتمويل بالعملات الأخرى لدعم هذا النوع من التداول متاحًا.

في الواقع، كانت صياغة المشكلة غير صحيحة، فاعتماد آسيا على الدولار يعد نتيجة ثانوية لنموذج اقتصادي معين وما يصاحبه من اختلالات في التوازن.

منذ التخلي عن معيار الذهب عام 1973، كان الدولار الأمريكي هو الشئ الوحيد القابل للاستخدام كعملة احتياطية عالمية.

ويعتمد نموذج التنمية الآسيوي على المدخرات الكبيرة، والصادرات المرتفعة، والعملة المقومة بأقل من قيمتها.

سمح الآسيويون للولايات المتحدة بالعمل كمستهلك الملاذ الأخير، فيما قاموا في الوقت نفسه بإعادة تدوير فوائضهم التجارية من خلال الاستثمار في الأصول الأمريكية، وهو ما يعمل بعد ذلك بشكل فعال على زيادة تمويل الاستهلاك الأمريكي، وقد أطلق البعض على هذا النموذج اسم“تشيميريكا”.

يتطلب خفض الاعتماد على الدولار إعادة النظر في الاقتصاد الأساسي في آسيا، كما سيحتاج الاستهلاك المحلي إلى دفع النمو، وسينخفض الاعتماد على الصادرات.

ولا شك أن تحقيق هذه الغاية سيتطلب تغييرات من شأنها أن تشكل تحدياً عميقاً للترتيبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، لكن آسيا ليست أمامها خيارات كثيرة.