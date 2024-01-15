التضخم يرتفع في نيجيريا بنسبة 21% خلال عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد مكتب الإحصاء النيجيري ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 21 في المائة خلال عام.
وذكر بيان صادر عن مكتب الإحصاء النيجيري أن معدل التضخم الرئيسي لشهر ديسمبر الماضي شهد زيادة بنسبة 0.72٪ مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه.
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وأرجع مكتب الإحصاء النيجيري ارتفاع التضخم إلى الزيادة في مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية، والسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز والوقود والملابس والأحذية، والنقل.
وأشار إلى أن معدل التضخم الحضري بلغ خلال 2023 ما نسبته 31٪، مسجلاً زيادة بنسبة 8.98٪ مقارنة بـ 22.01٪ المسجلة في العام السابق عليه، بينما بلغ معدل التضخم الريفي على أساس سنوي 27.10٪ العام الماضي، مقارنة بـ 20.72٪ المسجلة في العام السابق عليه.
ولفت إلى تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي بسبب الزيادات في أسعار الخبز والحبوب والزيت والدهون والبطاطس واليام والدرنات والأسماك واللحوم والفواكه والحليب والجبن والبيض.
المصدر:
MENAFN15012024000202011048ID1107723138
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