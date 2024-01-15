التضخم يرتفع في نيجيريا بنسبة 21% خلال عام

MENAFN - Al-Borsa News) أكد مكتب الإحصاء النيجيري ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 21 في المائة خلال عام.

وذكر بيان صادر عن مكتب الإحصاء النيجيري أن معدل التضخم الرئيسي لشهر ديسمبر الماضي شهد زيادة بنسبة 0.72٪ مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه.

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وأرجع مكتب الإحصاء النيجيري ارتفاع التضخم إلى الزيادة في مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية، والسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز والوقود والملابس والأحذية، والنقل.

وأشار إلى أن معدل التضخم الحضري بلغ خلال 2023 ما نسبته 31٪، مسجلاً زيادة بنسبة 8.98٪ مقارنة بـ 22.01٪ المسجلة في العام السابق عليه، بينما بلغ معدل التضخم الريفي على أساس سنوي 27.10٪ العام الماضي، مقارنة بـ 20.72٪ المسجلة في العام السابق عليه.

ولفت إلى تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي بسبب الزيادات في أسعار الخبز والحبوب والزيت والدهون والبطاطس واليام والدرنات والأسماك واللحوم والفواكه والحليب والجبن والبيض.

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