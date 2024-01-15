((السكر والصناعات التكاملية)) تشترى 451 ألف طن قصب منذ بدء الموسم الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عصام البديوى، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إن الكميات التى تم توريدها من القصب منذ بداية الموسم الجارى بلغت 451.5 ألف طن، ليصل إجمالى ما تم إنتاجها من السكر إلى 40.957 ألف طن.
أضاف لـ”البورصة” أن 6 مصانع حاليًا تستقبل القصب بجانب مصنع دشنا الذى سيدخل حيز التشغيل الأسبوع المقبل، حيث تم زيادة سعر توريد طن القصب للموسم الحالى بنحو 400 جنيه للطن ليصل إلى 1500 جنيه مقابل 1100 جنيه الموسم الماضي.
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أوضح البديوى أن توقف مصنع أبوقرقاص عن إنتاج السكر خلال موسم القصب الحالى بسبب تراجع الكميات الموردة من القصب فى محافظة المنيا، والمحافظة تنتج 950 ألف طن بينما ما تم توفيرة للمصنع خلال الموسم الحالى حتى الآن حوالى 10 آلاف طن.
أوضح أن هذه الكمية تكفى للعمل لمدة 5 أيام فقط، ولذلك سيتم نقلها إلى مصنع جرجا، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص تكاليف النقل بالكامل.
وأضاف أن الشركة اتخذت قرارًا بعدم عمل المصنع فى القصب هذا العام واقتصار عمله على موسم البنجر فى شهر مارس المقبل، ورفعت كمية البنجر إلى مليون طن.
أشار الى أن إجمالى المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت 300 ألف فدان، بينما بلغت المساحة المتعاقد على توريدها إلى مصانع الشركة 205 آلاف فدان، بتراجع 22 ألفا عن العام الماضى، ومستهدف توريد نحو 6.2 مليون طن قصب لإنتاج 650 ألف طن سكر، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لشراء المحصول من المزارعين تصل إلى 9.3 مليار جنيه.
وأوضح البديوى أن الشركة تستهدف زيادة كميات بنجر السكر والذى يبدأ فى مارس المقبل، لتعويض تراجع محصول القصب، منوها لتعاقد الشركة على ما يقرب من 23 ألف فدان بنجر، لتوريد ما يقرب من 600 ألف طن لإنتاج نحو 70 ألف طن سكر أبيض.
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