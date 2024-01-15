((السكر والصناعات التكاملية)) تشترى 451 ألف طن قصب منذ بدء الموسم الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) قال عصام البديوى، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إن الكميات التى تم توريدها من القصب منذ بداية الموسم الجارى بلغت 451.5 ألف طن، ليصل إجمالى ما تم إنتاجها من السكر إلى 40.957 ألف طن.

أضاف لـ”البورصة” أن 6 مصانع حاليًا تستقبل القصب بجانب مصنع دشنا الذى سيدخل حيز التشغيل الأسبوع المقبل، حيث تم زيادة سعر توريد طن القصب للموسم الحالى بنحو 400 جنيه للطن ليصل إلى 1500 جنيه مقابل 1100 جنيه الموسم الماضي.

موضوعات“السلع التموينية” تتعاقد على شراء 100 ألف طن سكر خام مستورد الصادرات الزراعية المصرية تسجل نحو 7 ملايين طن في الموسم الحالي تحالف شركات زراعية يؤسس شركة لإنتاج تقاوى البطاطس برأسمال 100 مليون جنيه

أوضح البديوى أن توقف مصنع أبوقرقاص عن إنتاج السكر خلال موسم القصب الحالى بسبب تراجع الكميات الموردة من القصب فى محافظة المنيا، والمحافظة تنتج 950 ألف طن بينما ما تم توفيرة للمصنع خلال الموسم الحالى حتى الآن حوالى 10 آلاف طن.

أوضح أن هذه الكمية تكفى للعمل لمدة 5 أيام فقط، ولذلك سيتم نقلها إلى مصنع جرجا، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص تكاليف النقل بالكامل.

وأضاف أن الشركة اتخذت قرارًا بعدم عمل المصنع فى القصب هذا العام واقتصار عمله على موسم البنجر فى شهر مارس المقبل، ورفعت كمية البنجر إلى مليون طن.

أشار الى أن إجمالى المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت 300 ألف فدان، بينما بلغت المساحة المتعاقد على توريدها إلى مصانع الشركة 205 آلاف فدان، بتراجع 22 ألفا عن العام الماضى، ومستهدف توريد نحو 6.2 مليون طن قصب لإنتاج 650 ألف طن سكر، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لشراء المحصول من المزارعين تصل إلى 9.3 مليار جنيه.

وأوضح البديوى أن الشركة تستهدف زيادة كميات بنجر السكر والذى يبدأ فى مارس المقبل، لتعويض تراجع محصول القصب، منوها لتعاقد الشركة على ما يقرب من 23 ألف فدان بنجر، لتوريد ما يقرب من 600 ألف طن لإنتاج نحو 70 ألف طن سكر أبيض.