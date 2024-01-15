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ناينتى ناين للتطوير العقارى تنتهى من تسويق الوحدات التجارية بمنطقة الزقازيق اللوجستية

1/15/2024 2:22:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News)

انتهت شركة ناينتى ناين للتطوير العقارى تسويق 100% من الوحدات التجارية داخل مشروع المنطقة اللوجستية بمدينة الزقازيق وجارى التسويق لباقى أنشطة المشروع.

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قال محمد بدوى الرئيس التنفيذى للشركة، إن المشروع بلغت استثماراته 6 مليارات جنيه ويقع على مساحة 75 ألف متر مربع أدوار متكررة بمدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية .

أضاف بدوى لـ” البورصة” أن المنطقة التجارية تشمل مولا تجاريا ومجمع سينمات وتم التعاقد مع إدارة سينما رينسناس وجارى التفاوض مع إحدى السلاسل التجارية الأجنبية لإدارة وتشغيل الهايبر ماركت القائم بالمشروع لافتا إلى أنه جارى التسويق للمبانى الإدارية والطبية بالمشروع وتم الإنتهاء من بيع 70% منها.

اوضح بدوى أن الشركة حصلت على أرض المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية الهيكلية بنسب تصل إلى 85% حتى الأن، متوقعًا أن يتم الافتتاح التجريبى خلال 9 أشهر والنهائى قبل نهاية العام الجاري.

ذكر أن المشروع يوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية يعد تجرية متميزة وناجحة، والشركة تعتزم تكرار التجربة وجارى مناقشة المشاركة فى مشاريع أخرى مع الوزارة.

أوضح أن المنطقة اللوجستية تشمل سمارت بارك على نحو 4 أدوار، يسع 1000سيارة وهايبر ماركت، بجانب الصاغة الجديدة فى الزقازيق وتضم 50 محلا للذهب، بالإضافة إلى منطقة“فوود كورت” ومنطقة للأطفال، و35 كافيه ومطعم، بجانب صالة ألعاب رياضية، ومكاتب إدارية وعيادات طبية.

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