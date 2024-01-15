ناينتى ناين للتطوير العقارى تنتهى من تسويق الوحدات التجارية بمنطقة الزقازيق اللوجستية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انتهت شركة ناينتى ناين للتطوير العقارى تسويق 100% من الوحدات التجارية داخل مشروع المنطقة اللوجستية بمدينة الزقازيق وجارى التسويق لباقى أنشطة المشروع.
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قال محمد بدوى الرئيس التنفيذى للشركة، إن المشروع بلغت استثماراته 6 مليارات جنيه ويقع على مساحة 75 ألف متر مربع أدوار متكررة بمدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية .
أضاف بدوى لـ” البورصة” أن المنطقة التجارية تشمل مولا تجاريا ومجمع سينمات وتم التعاقد مع إدارة سينما رينسناس وجارى التفاوض مع إحدى السلاسل التجارية الأجنبية لإدارة وتشغيل الهايبر ماركت القائم بالمشروع لافتا إلى أنه جارى التسويق للمبانى الإدارية والطبية بالمشروع وتم الإنتهاء من بيع 70% منها.
اوضح بدوى أن الشركة حصلت على أرض المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية الهيكلية بنسب تصل إلى 85% حتى الأن، متوقعًا أن يتم الافتتاح التجريبى خلال 9 أشهر والنهائى قبل نهاية العام الجاري.
ذكر أن المشروع يوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية يعد تجرية متميزة وناجحة، والشركة تعتزم تكرار التجربة وجارى مناقشة المشاركة فى مشاريع أخرى مع الوزارة.
أوضح أن المنطقة اللوجستية تشمل سمارت بارك على نحو 4 أدوار، يسع 1000سيارة وهايبر ماركت، بجانب الصاغة الجديدة فى الزقازيق وتضم 50 محلا للذهب، بالإضافة إلى منطقة“فوود كورت” ومنطقة للأطفال، و35 كافيه ومطعم، بجانب صالة ألعاب رياضية، ومكاتب إدارية وعيادات طبية.
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