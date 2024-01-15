بنك القاهرة يرفع العائد السنوى لحساب ميجا توفير لـ 23% لأعلى شريحة

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى بنك القاهرة تعديلات على حدود حساب ميجا توفير، تشمل رفع العائد إلى 23% سنويًا على أعلى شريحة، مع رفع الحد الأدنى لفتح الحساب.

ويبدأ الحد الأدنى لفتح حساب“ميجا توفير” بـ 1500 جنيه، بينما يبدأ الحد الأدنى لاحتساب العائد من 50 ألف جنيه، ويتيح البنك هذا الحساب للأفراد فقط وبالعملة المحلية.

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ويختلف العائد حسب دورية الصرف وكذلك شريحة رصيد الحساب، فالحسابات من 50 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، يُحتسب لها عائد 15% حال صرف العائد سنويًا، و14% حال صرفه ربع سنويًا، و13% حال صرفه شهريًا.

يُحتسب العائد للشرائح التى تتراوح بين مليون جنيه وحتى أقل 10 ملايين جنيه 17% سنويا، و16% ربع سنويًا، و15% شهريًا.

ويُحتسب العائد للشرائح التى تتراوح بين 10 ملايين وحتى أقل من 20 مليون جنيه، 19% حال صرف سنويًا، و18% حال صرفه ربع سنويًأ، و16% حال صرفه شهريًا.

ويحتسب العائد للشرائح التى تبدأ من 20 مليون جنيه فأكثر، عائد 19% حال صرفه سنويًا، و18% حال صرفه ربع سنويًا، و16% حال صرفه شهريًا.

ويصل مبلغ التغطية التأمينية من 50 ألف جنيه للشرائح رصيد الحساب التى تتراوح بين 50 ألف جنيه وحتى أقل من مليون جنيه، و200 ألف جنيه للشرائح التى تبدأ من مليون جنيه فأكثر.