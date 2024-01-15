بنك القاهرة يرفع العائد السنوى لحساب ميجا توفير لـ 23% لأعلى شريحة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى بنك القاهرة تعديلات على حدود حساب ميجا توفير، تشمل رفع العائد إلى 23% سنويًا على أعلى شريحة، مع رفع الحد الأدنى لفتح الحساب.
ويبدأ الحد الأدنى لفتح حساب“ميجا توفير” بـ 1500 جنيه، بينما يبدأ الحد الأدنى لاحتساب العائد من 50 ألف جنيه، ويتيح البنك هذا الحساب للأفراد فقط وبالعملة المحلية.
موضوعات متعلقة
هل ارتفعت تكاليف امتلاك حساب بنكى فى 2024؟ ما البدائل المتاحة أمام البنوك لزيادة الحصيلة الدولارية بدلاً من الاقتراض؟ 4 مليارات جنيه قروض“قطر الوطنى الأهلى” من البنوك الأخرى بنهاية 2023
ويختلف العائد حسب دورية الصرف وكذلك شريحة رصيد الحساب، فالحسابات من 50 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، يُحتسب لها عائد 15% حال صرف العائد سنويًا، و14% حال صرفه ربع سنويًا، و13% حال صرفه شهريًا.
يُحتسب العائد للشرائح التى تتراوح بين مليون جنيه وحتى أقل 10 ملايين جنيه 17% سنويا، و16% ربع سنويًا، و15% شهريًا.
ويُحتسب العائد للشرائح التى تتراوح بين 10 ملايين وحتى أقل من 20 مليون جنيه، 19% حال صرف سنويًا، و18% حال صرفه ربع سنويًأ، و16% حال صرفه شهريًا.
ويحتسب العائد للشرائح التى تبدأ من 20 مليون جنيه فأكثر، عائد 19% حال صرفه سنويًا، و18% حال صرفه ربع سنويًا، و16% حال صرفه شهريًا.
ويصل مبلغ التغطية التأمينية من 50 ألف جنيه للشرائح رصيد الحساب التى تتراوح بين 50 ألف جنيه وحتى أقل من مليون جنيه، و200 ألف جنيه للشرائح التى تبدأ من مليون جنيه فأكثر.
MENAFN15012024000202011048ID1107723135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.