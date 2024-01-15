أسعار ((حديد التسليح)) تشتد سخونة منذ بداية العام





اشتدت أسعار حديد التسليح سخونة منذ بداية العام الجارى لترتفع فى أقل من أسبوعين بنحو 6 آلاف جنيه فى الطن.

موضوعات500 شركة ملابس جاهزة تشارك بمعرض ((إيجى استيتش أند تكس)) “تنمية الصعيد” توقع بروتوكول تعاون مع“تحديث الصناعة” لتطوير الصناعات بصعيد مصر ((مستثمرى العاشر)) تبحث مع شركات أردنية الاستثمار فى مصر

وأعلنت 6 مصانع منتجة لحديد التسليح، زيادات جديدة الأحد الماضى بقيم تراوحت بين 500 و 2700 جنيه للطن، لتبدأ أسعارها من41 وحتى 44.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وسجلت أسعار حديد عز 44.5 ألف جنيه للطن، وشركة السويس للصلب 44.45 ألف، بينما سجلا شركتى المراكبى والمصريين 44.5 ألف جنيه، والجيوشى للصلب 41.5 ألف، وفقًا لتجار تحدثوا لـ“البورصة”.

وطالب أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة التجارة والصناعة، بالغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح، لأن الزيادات الحالية ليس لها مبرر بالرغم من انخفاض أسعار الخامات فى البورصات العالمية خلال الأسبوعين الماضيين.

لفت إلى أن الشركات المنتجة لحديد التسليح أرسلت لوكلائها قائمة بالأسعار الجديدة بزيادات تصل إلى 2500 جنيه للطن أول أمس، دون شرح أسباب الزيادة، و المصانع المنتجة لحديد التسليح لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتصدر كميات كبيرة للحصول على سيولة دولارية لاستيراد المادة الخام.

طالب الحكومة بمراجعة وتفعيل القرار الوزارى، بإفصاح الشركات المنتجة لحديد التسليح عن الكميات التى تبيعها فى السوق المحلى، بالإضافة إلى تشديد دورها الرقابى على الأسواق.

قال أيمن العشرى، رئيس مجموعة العشرى للحديد والصلب، إن آلية التسعير تعتمد على أسعار الخامات فى البورصات العالمية ومدى توافر الدولار اللازم لاستيراد المادة الخام.

أضاف لـ”البورصة”، أن“العشرى للحديد والصلب”، لم تحرك أسعارها منذ أخر زيادة أقرتها مطلع العام الحالى، مع صعود أسعار الخامات فى البورصات العالمية، وتأثر القطاع بارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازى.

وقال وكلاء حديد تسليح لـ”البورصة”، إن أسعار حديد التسليح التجارى تراوحت بين 45 و48 ألف جنيه للطن، مقابل 44 و 46 ألفا الأسبوع الماضى.

وأرجعوا الارتفاعات إلى توترات البحر الأحمر ومساهمته فى ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين على الحاويات، بجانب طول المدة التى تستغرقها السفن للوصول إلى وجهتها بعد عرقلة الملاحة وشبه توقف باب المندب.

طالبوا كبرى الشركات المنتجة بالانتظام فى صرف الحصص المتعاقد عليها بعد الزيادات وألا يقتصر التوريد على شريحة معينة فقط.

قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الحديد يمثل 10% من تكلفة إنشاء الوحدة العقارية وزيادة سعره لا يؤثر بشكل كبير على السعر النهائى.. لكن ارتفاع أسعار مواد البناء المستمر يمثل أزمة كبيرة لشركات التطوير العقارى.

وأضاف فوزى أن سرعة إيجاد حلول من جانب الحكومة لإحداث توازن فى أسواق مواد البناء سواء من خلال فرض رقابة لمنع المضاربات التي تحدث فى السوق أو طرق أخرى يدعم حركة التصنيع والإنتاج.

وأوضح أن لابد من فتح باب استيراد الحديد لشركات التطوير العقارى للحفاظ على استقرار الأسعار ولكى تستطيع الشركات الإلتزام بمواعيد التسليمات المتعاقده عليها وتسليمها للعملاء وضخ المزيد من المشروعات.

أشار إلى أن فى حالة إستيراد الحديد من تركيا أو الإمارات سوف ينخفض سعر الحديد بالسوق المحلى ولا يتعدى ال 30 ألف جنيه للطن فضلا عن تشديد الرقابة على الأسواق من حيث الكميات المطروحة وطريقة تسعيرها.

وتوقع أن تتأثر أسعار العقارات بشكل سريع بارتفاع أسعار الحديد وسوف تشهد خلال الفترة المقبلة زيادة بنسبة لا تقل عن 25% فى أسعار الوحدات العقارية.

وقال الدكتور أحمد الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى إن ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المحلى تدفع المطورين لمزيد من التحوط عبر زيادة أسعار الوحدة تجنبًا لأى خسائر مادية ناتجة عن فروق الأسعار.

وأضاف الشناوى أن شركات التطوير العقارى تتأثر بشكل مباشر بارتفاعات أسعار مواد البناء وخاصة الحديد لأنه يمثل النسبة الأكبر من تكلفة إنشاء الوحدات العقارية.

وأوضح أن أسعار العقارات ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة تتراوح بين 40% و60%، نتيجة الارتفاعات المستمرة فى أسعار مدخلات التشييد والبناء ويجب على الشركات الإسراع فى تنفيذ المشروعات القائمة بجانب تخزين الخامات مثل الحديد والأسمنت.

وقال الدكتور أحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى إن الحديد يمثل 10% من تكلفة إنشاء الوحدة، وإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد يخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد بهدف حماية صناعة التطوير العقارى التى تقوم عليها أكثر من 100 صناعة ويعمل بها أكثر من 5 مليون شخص.

وتوقع فكرى ارتفاع أسعار العقارات بنحو 25% خلال الشهر المقبل متأثرا بارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء لافتا إلى أن هذه الزيادات فى الأسعار لا تؤثر على حجم الطلب على شراء العقارات لأنه أثبت أنه الملاذ الآمن للاستثمار للحفاظ على مدخرات العديد من المواطنين.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم التحليل المالى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن شركات الحديد تسعر الحديد وفقًا لسعر الدولار بالسوق الموازى والذى وصل لـ 55 جنيهًا.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار سيقابله انخفاض طفيف فى الطلب، رغم حاجات المستهلكين للوحدات العقارية.

رجح أن يزيد الإقبال على الحديد خلال الفترة المقبلة، حيث يعد قطاع العقارات أداة جيدة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع الفائدة والتضخم، بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على منح تراخيص البناء وبالتالى سيرتفع الطلب على المعدن.

قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن ارتفاع أسعار الحديد جاء نتيجة الزيادات المتتالية فى أسعار الطاقة وانخفاض سعر الجنيه، مما يزيد من التكلفة الإنتاجية للشركات.

شددت على أن قوى العرض والطلب وأصحاب المصانع المحرك الأساسى لأسعار الحديد.

وارتفع إجمالي مبيعات شركة حديد عز بنحو 70.25% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى لتسجل 103.24 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 60.64 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

وتحولت الشركة نحو الخسائر بنحو 1.92 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل صافي ربح بقيمة 5.7 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة.