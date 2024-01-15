كوريا الجنوبية تبني أكبر مركز رقائق في العالم باستثمارات 470 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت كوريا الجنوبية النقاب عن خطط شركات رائدة، منها“سامسونج إلكترونيكس” و”إس كيه هاينكس”، لإنفاق أكثر من 470 مليار دولار بهدف إنشاء أكبر مجموعة لصناعة الرقائق في العالم، والانضمام إلى سباق عالمي لحماية الإمدادات المحلية.

وحددت الحكومة يوم الاثنين خطة تتضمن استثمار ما يصل إلى 622 تريليون وون ( أي ما يعادل 471 مليار دولار) من القطاع الخاص في الأعوام السابقة لعام 2047.

وتعتزم الحكومة إنفاق الأموال في بناء 13 مصنعا جديدا للرقائق وثلاثة مرافق للأبحاث، إضافة إلى 21 مصنع حاليًا.

ومن المتوقع أن تكون المنطقة الممتدة من بيونغتايك إلى يونجين هي الأكبر في العالم، حيث ستكون قادرة على إنتاج 7.7 مليون رقاقة شهريًا بحلول عام 2030، حسب ما نقلته وكالة أنباء“بلومبرج”.

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وارتفع الاستثمار المتوقع بشكل حاد عما كان عليه عندما كشفت سيول لأول مرة عن خطط“سامسونج” و“هاينيكس” خلال 2023.

وتسعى الحكومة الكورية، التي تعمل بشكل وثيق مع الشركات الخاصة لتلبية الضرورات الوطنية، لتعزيز دعمها لقطاع الرقائق المحلي الذي يمثل حوالي 16% من إجمالي الصادرات.

وتعهدت البلاد بحماية محور اقتصادها بينما تتصارع مع المنافسة العالمية المتزايدة.

وفي وقت تستثمر فيه اليابان وتايوان بقوة في قطاعات الرقائق الخاصة بهما، تلتزم الحكومة الكورية بتوسيع الإعفاءات الضريبية الكبيرة لشركات الرقائق المحلية.

وكجزء من خطة تمتد لعقدين، من المقرر أن تقوم“سامسونج” و”هاينكس” ببناء مصانع الرقائق الأكثر تطورًا في البلاد.

وتراهن“سامسونج” بشكل كبير على تصنيع الرقائق لشركات أخرى، كجزء من استثمار بقيمة 500 تريليون وون بحلول عام 2047.

وتهدف منافستها الأصغر“هاينكس” إلى استثمار 122 تريليون وون في يونجين خلال نفس الفترة.

كذلك، أوضحت الحكومة أن المنطقة ستضم أيضًا شركات أصغر لتصميم الرقائق والمواد.

ويتمثل الطموح الشامل في تحسين الاكتفاء الذاتي للبلاد في أشباه الموصلات، مع زيادة حصتها في السوق من إنتاج الرقائق المنطقية العالمية من 3% في الوقت الراهن إلى 10% بحلول عام 2030.