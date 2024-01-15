بنك فلسطين ينفذ حزمة جديدة من التدخلات الإنسانية والإغاثية لصالح أهلنا في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / واصل بنك فلسطين تنفيذ حزمة جديدة من التدخلات الإغاثية والإنسانية، لصالح آلاف العائلات النازحة في مراكز الإيواء وسط وجنوب قطاع غزة، وذلك في جولة جديدة من المساهمات ضمن برنامجه الإنساني والإغاثي المتواصل لمساندة أهلنا في غزة، في ظل تعذر الوصول إلى المناطق الشمالية من القطاع الحبيب.

واشتملت التدخلات الجديدة التي نفذها البنك من خلال مؤسسة التعاون على توزيع الآف الوجبات الغذائية الساخنة، والطرود الصحية لصالح العائلات النازحة، هذا إلى جانب تنفيذ فعاليات ترفيهية للأطفال تم تنفيذها من خلال جمعية "نفس" للتمكين والتي استمرت على مدار أسبوعين، بالإضافة إلى تقديم جلسات من الدعم النفسي للسيدات.

وساهم بنك فلسطين في دعم مشاريع إنسانية وإغاثية، استفاد منها نحو 1,2 مليوناً من النازحين في مراكز الإيواء، منذ بدء الحرب على غزة، متضمنة طروداً غذائية وصحية، ووجبات ساخنة، وإعانات أخرى، وبرامج للدعم النفسي وغيرها، حيث بلغت قيمة هذه المساهمات حوالي مليون دولار أمريكي.

وأكد البنك أن عملياته الإنسانية والإغاثية المستمرة لدعم أهلنا في قطاع غزة، لم تتوقف منذ بدء العدوان، مشيراً إلى أن هذه المساهمات التي تنضوي تحت مظلة برنامجه الإغاثي والإنساني، وينفذها مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، ليأتي ذلك في سياق تحمله لمسؤوليته الاجتماعية والإنسانية والوطنية تجاه شعبنا، للمساهمة في تعزيز صمود أهلنا في القطاع لمواجهة الظروف المعيشية القاهرة

جراء الحرب.

وشدد بنك فلسطين على أنه سيواصل جهوده ومساندته لأهلنا في غزة، وتلبية كافة احتياجاتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، حتى يتمكنوا من الخروج من أزمتهم الإنسانية.

جدير بالإشارة أن التدخلات الإنسانية والإغاثية التي نفذها البنك، اشتملت على توفير المواد الغذائية، لآلاف النازحين، عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، هذا إلى جانب توفير مستلزمات شتوية عاجلة لصالح العائلات والأطفال في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية. وفي خطوة أخرى، عمل البنك على توفير مئات الطرود الغذائية وعبوات المياه المعدنية والوجبات الساخنة للنازحين من خلال مؤسسة التعاون، واستمر البنك بخطواته مروراً بتقديم مساعدات مالية عاجلة عبر مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي لدعم مرضى قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في مشافي الضفة الغربية والقدس، وعبر مؤسسة الحسين للسرطان لمرضى القطاع الذين يتعالجون في الأردن.