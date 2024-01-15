إطلاق“نداء فلسطين” الداعي للوحدة الوطنية وتعزيز صمود شعبنا ومقاومة الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أطلقت شخصيات وطنية وسياسية ومجتمعية ومستقلة“نداء فلسطين” من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز صمود شعبنا ومقاومة الاحتلال.

وخلال مؤتمر صحفي في شبكة وطن الإعلامية، الاثنين، توجه المشاركون في المؤتمر الصحفي والموقعون على النداء، إلى جميع قيادات منظمة التحرير الفلسطينية والقوى والفصائل الفلسطينية كافة والى شعبنا وقواه الفاعلة عامة بهذا النداء الهام والعاجل من اجل تأكيد ضرورة توحيد وتكثيف جهود قوى وفصائل شعبنا الفلسطيني ومكوناته الفاعلة كافة في معركة التحرر الوطني التي يخوضها شعبنا دفاعا عن حقوقه المشروعة في تقرير المصير والدولة والعودة، وفي مواجهة“محرقة” الإبادة والتطهير العرقي والتهجير التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل خاص وفي كل انحاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وضد شعبنا الفلسطيني باسره بهدف تصفية قضية شعبنا وتكريس الاحتلال.

وطالبوا باتخاذ موقف يرتقي إلى حجم التضحيات العظيمة والصمود الأسطوري لشعبنا وملحمته البطولية ومقاومته الباسلة في الميدان بإعلان واضح وجهد موحد يغلّب المصلحة الوطنية العليا.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تقديرهم وشكرهم لجنوب افريقيا في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال لارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وطالب بيان“نداء فلسطين” الذي تلاه عضو لجنة متابعة“نداء فلسطين” د.ممدوح العكر، بسرعة توحيد الموقف الفلسطيني وعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للقوى والفصائل كافة واعتماد الصيغة العملية المناسبة للعمل الموحد.كما طالب بوقف العدوان وفك الحصار عن قطاع غزة، وبما يشمل وقف الاستيطان والعدوان على الضفة وتهويد القدس والمقدسات، وتوحيد وتوسيع حركة التضامن العربي والاسلامي و الدولي من اجل تحقيق ذلك ومن اجل عزل ومقاطعة“إسرائيل” ومحاسبتها على جرائم الحرب المستمرة ضد شعبنا.

وأكد النداء على رفضه المشاريع الأمريكية الخطيرة وخاصة ما يسمى“اليوم التالي” والتأكيد على اولوية انهاء الاحتلال عن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ، وبالتأكيد على المستقبل الواحد لقطاع غزة والضفة الغربية وعلى ان التقرير بشأنه هو شأن فلسطيني داخلي.

كما أكد على على هدف إنهاء الاحتلال وعلى ضرورة عقد المؤتمر الدولي برعاية الأمم المتحدة من اجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ووضع آلية وسقف زمني لإنهاء الاحتلال وتقرير المصير لشعبنا بتجسيد استقلاله الوطني على أرض دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وفق القرار الأممي رقم 194وشددوا على المضي في تحقيق ندائنا هذا بالتعاون والعمل الموحد من جميع

القوى والاطر والمؤسسات والشخصيات المستقلة لممارسة كل أشكال الضغط

الشعبي حتى يتحمل الجميع مسؤولياته أمام الشعب والتاريخ.

وقال عضو لجنة متابعة“نداء فلسطين” بسام الصالحي، إن المهمة الرئيسية للنداء هي الوصول الى وحدة الساحة الفلسطينية في إطار الحقوق الفلسطينية، من اجل وحدة شعبنا لإنهاء الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين.

وأضاف: نؤكد الربط الواضح بين انهاء العدوان وانهاء الاحتلال لان هناك محاولات مستمرة لتقديم اليوم التالي لإنهاء العدوان وكأنه القضية الرئيسية، ولكن نؤكد ان القضية هي انهاء الاحتلال واي معالجة لليوم التالي يجب ان تكون بخطوات عملية لإنهاء الاحتلال، وغير ذلك سنكون امام مزيد من الدوران في الحلقة التي نسير بها منذ 30 عاما.

واكد على ضرورة قطع الطريق على المشروع الأمريكي الذي يريد الفلسطيني الدوران في نفس الدائرة.وأشار إلى أنه سيتم إطلاق صفحة إلكترونية للنداء للتوقيع عليه من قبل أبناء شعبنا.

بدوره، قال عضو لجنة متابعة“نداء فلسطين” رمزي رباح إن خطورة القضية بأن الكل يتحرك بخطط وسناريوهات ما عدا الموقف الفلسطيني ومنظمة التحرير.

واضاف: خطورة هذا الغياب بأن أصبح يهدد مصالح الشعب الفلسطيني وحققوه، ويمكن أن يبدد الإنجازات العظيمة التي تحققت.

وأضاف: الصمود وافشال العدوان لا يعني اننا حققنا مشروعنا، بل هذا المشروع يجب ان يُحمل برؤية فلسطينية موحدة، حيث تسعى الإدارة الامريكية لحل انتقالي وتنصيب سلطة في غزة تتناسب معها.

وأكد أن النداء هو تحذير وتحميل مسؤوليات للقوى والفصائل بأن هذه الوحدة ينبغي العمل عليها وسرعة إنجازها لان المصلحة الوطنية تكمن الآن في ظروف لن تتكرر.

ورأى أن استثمارات الإنجازات يتطلب موقف موحد ومركز قيادي موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية .

من جانبه، وجه عضو لجنة متابعة“نداء فلسطين” صالح رأفت النداء للرئيس محمود عباس بأن يدعو فورا لاجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لمواجهة هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وقال إن المطلوب من القيادة تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني بوقف كافة اشكال العلاقات مع دولة الاحتلال التي لم تلتزم بكل الاتفاقيات والتفاهمات الفلسطينية.

كما وجه نداء للدول العربية والإسلامية لتنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية التي عقدت مؤخرا لوقف هذا العدوان الإسرائيلي.ووجه أيضا نداءً للدول العربية المطبعة مع الاحتلال لوقف كافة اشكال التطبيع مع الاحتلال

كما دعا كافة الدول العربية التي تُمارس عليها الضغوط ن اجل التطبيع بأن لا ترضخ للضغوط.وفي ذات السياق، قال عضو لجنة متابعة“نداء فلسطين” احمد غنيم، إن أهمية النداء تنبع بأنه صادر من كوادر وقيادات من الصف الأول في منظمة التحرير، لانهم باتوا مقتنعين بأن صيغة التعايش مع الواقع الحالي غير مقبولة، حيث لا توجد وحدة موقف.

وتساءل لماذا التحاور وكل شيء مُنجز ومتفق عليه؟! مضيفا: مفتاح الوحدة بات اليوم في يد الرئيس ويمكنه أن يدعو فورا لاجتماع الأمناء العامين.