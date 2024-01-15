الأردن سيشهد نمواً بنسبة 2.6% في العام 2024

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – سيحافظ النشاط الاقتصادي الاردني هذا العام على نفس معدل النمو الذي سجله العام الماضي بنسبة 2.6% ومن ثم سيتسارع إلى 3% في فترة العامين 2025 و 2028. أما التضخم فمن المتوقع أن يصل في نهاية العام 2024 إلى 2.7%, ومن ثم سيهبط إلى 2.4% في العام 2025, وثم سيحافظ على معدل 2.5% سنوياً في الأعوام 2026 و2027 و2028. وجاءت هذه التوقعات في بيان نشره صندوق النقد الدولي يوم الخميس 11 كانون الثاني/يناير، والذي أكد كذلك بأم مجلس الصندوق قد وافق على صرف دفعة جديدة للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار لفترة الأربع سنوات القادمة. في الصورة أعلاه السوق التجاري في مدينة السلط.

وأكد صندوق النقد في البيان أن سياسات صارمة ودعم الشركاء الدوليين قد ساعدا الأردن في مواجهة عدة مشاكل اقتصادية متنوعة، والحفاط على استقرار اقتصادها والوصول إلى الأسواق وتعزيز مبادرات الدعم الاجتماعي. ومن الجدير بالذكر بأن الأردن كان وجهة لملايين اللاجئين من الدول المجاورة خلال السنوات الماضية.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه من ضمن أهداف الدفعة المالية الجديدة هو السماح بضبط الأوضاع المالية تدريجياً، ووضع الدين العام باتجاه الهبوط، تحسين نظام الطاقة في البلاد والسماح بأن يكون معدل العملة (بالنسبة للدولار) مناسباً للسياسات النقدية للبلاد.

دفعات مالية

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن 190 مليون دولار متاحة للوصول الفوري وسيتم الإفراج عن الباقي على مراحل، وهذا مرتبط بثماني مراجعات للاتفاقية بين الصندوق والأردن.

وكان نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا قد أكد بأنه قد تم انجاز خطوات هامة مؤخراً من قبل الأردن من خلال تنفيذ أجندة من الاصلاحات. وأكد البيان” وبناء على التقدم المحرز مؤخراً، ستواصل السلطات ضبط الأوضاع المالية العامة تدريجياً، مدعومة بتدابير توسع القاعدة الضريبية والامتثال الضريبي وكفاءة الإنفاق – لوضع الدين العام على مسار تنازلي مع خلق حيز لإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي والإنفاق الرأسمالي.

نشر المجلس الأردني للسياحة