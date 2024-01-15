فالي البرازيلية توقع اتفاقية لمشروع في السعودية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – وقعت كل من شركة فالي البرازيلية واللجنة الملكية لجبيل وينبع يوم الخميس 11 كانون الثاني/يناير على مذكرة تفاهم بهدف تطوير مشروع لصب قوالب معادن الحديد في هذا البلد العربي. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة Arab News يوم الجمعة 12 كانون الثاني/يناير، فقد تم التوقيع على هذا الاتفاق على هامش منتدى معادن المستقبل Future Minerals Forum في العاصمة السعودية الرياض. الصورة أعلاه لأعمال لشركة فالي في البارا.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فالي، إدواردو بارتولوميو، قد شارك في جلسة حوار في المنتدى حيث تحدث عن الابتكارات والخطوات التكنولوجية المخطط لها بخصوص الـ“Mega Hub” الواقع في مدينة رأس الخير الصناعية، التابعة لوصاية اللجنة الملكية للجبيل وينبع. ووفقاً لما نُشر، أفادت شركة فالي أن مشاركتها في هذا اللقاء يعكس دورها في قطاع المعادن المستدام لتلك المنطقة، ويبين أنها تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما قامت شركة فالي في هذا اللقاء بعرض خططها في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن شركة المعادن البرازيلية لديها وحدة انتاج في مدينة صحار في سلطنة عُمان منذ العام 2007.

وستوقع شركة فالي في شهر أيلول/سبتمبر على وثيقة إعلان نوايا بهدف العمل في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع شركة هندية. وبموجب الاتفاق، من المقترح تركيب وحدة لمعالجة الخام في رأس الخير حيث سيتم إنتاج القوالب والكريات. القوالب عبارة عن خام متكتل ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10٪ أقل خلال إنتاجها بالمقارنة بالعمليات التقليدية.

@MAURO PIMENTEL/AFP