فالي البرازيلية توقع اتفاقية لمشروع في السعودية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – وقعت كل من شركة فالي البرازيلية واللجنة الملكية لجبيل وينبع يوم الخميس 11 كانون الثاني/يناير على مذكرة تفاهم بهدف تطوير مشروع لصب قوالب معادن الحديد في هذا البلد العربي. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة Arab News يوم الجمعة 12 كانون الثاني/يناير، فقد تم التوقيع على هذا الاتفاق على هامش منتدى معادن المستقبل Future Minerals Forum في العاصمة السعودية الرياض. الصورة أعلاه لأعمال لشركة فالي في البارا.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة فالي، إدواردو بارتولوميو، قد شارك في جلسة حوار في المنتدى حيث تحدث عن الابتكارات والخطوات التكنولوجية المخطط لها بخصوص الـ“Mega Hub” الواقع في مدينة رأس الخير الصناعية، التابعة لوصاية اللجنة الملكية للجبيل وينبع. ووفقاً لما نُشر، أفادت شركة فالي أن مشاركتها في هذا اللقاء يعكس دورها في قطاع المعادن المستدام لتلك المنطقة، ويبين أنها تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما قامت شركة فالي في هذا اللقاء بعرض خططها في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن شركة المعادن البرازيلية لديها وحدة انتاج في مدينة صحار في سلطنة عُمان منذ العام 2007.
وستوقع شركة فالي في شهر أيلول/سبتمبر على وثيقة إعلان نوايا بهدف العمل في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع شركة هندية. وبموجب الاتفاق، من المقترح تركيب وحدة لمعالجة الخام في رأس الخير حيث سيتم إنتاج القوالب والكريات. القوالب عبارة عن خام متكتل ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10٪ أقل خلال إنتاجها بالمقارنة بالعمليات التقليدية.
@MAURO PIMENTEL/AFP
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