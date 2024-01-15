الملك يحذر من تصاعد الخطاب المتطرف للمسؤولين الإسرائيليين

الملك يحذر من تصاعد الخطاب المتطرف للمسؤولين الإسرائيليين
التاريخ
1/15/2024 10:10:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء هولندا مارك روته، أعاد جلالته خلاله التأكيد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحذر جلالته من تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين.
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