عطية وبصبوص وهلالات خلال لقائهم سفيرة جنوب افريقيا : موقف شجاع

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
زار ممثلو مجلس النواب المهندس خليل عطية والدكتور فايز بصبوص والدكتور محمد هلالات مقر إقامة سفيرة جنوب افريقيا، السيدة تسيلاني موكوينا ، يوم الاحد الموافق 14 يناير 2024 ، وكان الهدف من الاجتماع تهنئة جنوب افريقا على مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية في 11
يناير 2024.
واشاد النواب بالملف الذي قدمته جنوب افريقيا والذي تم اعداده بشكل جيد امام محكمة العدل الدولية ولاحظوا ان هذا الطلب استحضر روح نلسون مانديلا في النضال من اجل حقوق الانسان للشعب الفلسطيني. .
وشدد النواب على ان جنوب افريقيا تمثل اليوم قيم العدالة في مواجهة الفصل العنصري والاحتلال والعدوان .
واكد النواب دعم الاردن الثابت للقضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبدلله الثاني لوقف شريان الدماء في قطاع غزة من خلال المساعدات الاغاثية عبر عمليات الانزال البري والجوي .
وقال النواب ان موقف جنوب افريقيا يعد موقفا شجاعا باقامة دعوى ابادة جماعية معززة بالوثائق والبيانات التي فضحت مجازر الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة وعرت الاحتلال الصهيوني بجرائمة المستمرة .
من جانبها اعربت السفيرة عن تقديرها لجلالة الملك عبد الله الثاني وحكومة الاردن وشعبه على كل الدعم المتواصل والمقدر للقضية الفلسطينية وابلغت السفيرة موكونيا النواب بأن اراء جلالة الملك واراء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، أيمن الصفدي ، بشان القضية الفلسطينية أثرت مرافعة جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
كما بحث الاجتماع بين النواب والسفيرة تعزيز وتوسيع مجالات التجارة الثنائية وتم تسليط الضوء على التعاون في مجالات السياحة والزراعة والنقل وغيرها من القطاعات وانتهى الاجتماع بالاتفاق على استكشاف هذه المجالات بشكل اكبر في التعاون المستقبلي.
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