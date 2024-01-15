عطية وبصبوص وهلالات خلال لقائهم سفيرة جنوب افريقيا : موقف شجاع

MENAFN - Khaberni) خبرني -زار ممثلو مجلس النواب المهندس خليل عطية والدكتور فايز بصبوص والدكتور محمد هلالات مقر إقامة سفيرة جنوب افريقيا، السيدة تسيلاني موكوينا ، يوم الاحد الموافق 14 يناير 2024 ، وكان الهدف من الاجتماع تهنئة جنوب افريقا على مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية في 11يناير 2024.

واشاد النواب بالملف الذي قدمته جنوب افريقيا والذي تم اعداده بشكل جيد امام محكمة العدل الدولية ولاحظوا ان هذا الطلب استحضر روح نلسون مانديلا في النضال من اجل حقوق الانسان للشعب الفلسطيني. .

وشدد النواب على ان جنوب افريقيا تمثل اليوم قيم العدالة في مواجهة الفصل العنصري والاحتلال والعدوان .

واكد النواب دعم الاردن الثابت للقضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبدلله الثاني لوقف شريان الدماء في قطاع غزة من خلال المساعدات الاغاثية عبر عمليات الانزال البري والجوي .

وقال النواب ان موقف جنوب افريقيا يعد موقفا شجاعا باقامة دعوى ابادة جماعية معززة بالوثائق والبيانات التي فضحت مجازر الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة وعرت الاحتلال الصهيوني بجرائمة المستمرة .

من جانبها اعربت السفيرة عن تقديرها لجلالة الملك عبد الله الثاني وحكومة الاردن وشعبه على كل الدعم المتواصل والمقدر للقضية الفلسطينية وابلغت السفيرة موكونيا النواب بأن اراء جلالة الملك واراء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، أيمن الصفدي ، بشان القضية الفلسطينية أثرت مرافعة جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

كما بحث الاجتماع بين النواب والسفيرة تعزيز وتوسيع مجالات التجارة الثنائية وتم تسليط الضوء على التعاون في مجالات السياحة والزراعة والنقل وغيرها من القطاعات وانتهى الاجتماع بالاتفاق على استكشاف هذه المجالات بشكل اكبر في التعاون المستقبلي.