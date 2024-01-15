التحديات النفسية للصحفيين في ضل الحرب

MENAFN - Khaberni) ‏تتطلب مهنة الصحافة من الفرد القدرة على مواجهة الضغوط والأزمات التي تواجه الفرد والمعرفة أن الضغوطات والأزمات والتحديات هي جزءا من عمل الصحفيين أي أن تدفعه هذه الضغوطات إلى الأمام وبشكل إيجابي والتأكيد على أهمية دور الصحافة في العالم وأهمية عمل ‏الصحفيين سواء كان الذي يمارس العمل الصحفي رجلًا او امرأة.

تعتبر مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن الحقيقة من خلال الأخبار والموضوعات من خلال البحث عن الحقيقة وتقديمها للمشاهدين والبعض يصف هذه المهنة أنها "مهنه المتاعب" يعيش الصحفي حالة من الترقب والانتظار والتوقع، الانتصار، والانكسار، الفرح، الخسارة هذه المشاعر التي يعيشها الصحفي في اثناء تغطيته للأخبار فهو في حالة نفسية غير مستقرة وقد يصفه البعض بأنه شخص مزاجي. وهذا يسبب للصحافيين التعب و الإرهاق وقلة النوم وقلة الأكل والتوتر كما أن مهنه الصحافة تؤثر على الجهاز الهضمي والجهاز العصبي من خلال القولون العصبي والتوتر المستمر لدى الصحفيين لكن هذه الأعراض هي سمة مؤقته وفي بعض الأحيان قد يراود الصحفيون الجدد مشاعر مختلفة بين الرضا والخوف من المجهول وايضا عدم قدرته و كفاءته والتشكيك في مدى تحمله للمسؤولية والتخطيط للتحديات

التي سوف تواجهه وكلنا نعلم أن الصحفيين يمرون بأوقات صعبة جدا أثناء تغطيتهم للأخبار في أماكن الحرب والنزاعات والكوارث الطبيعية فإن حياتهم مهددة ومعرضه للخطر في أي لحظة وقد شاهدنا

كثير من الصحفيين تعرضت حياتهم لخطر الموت ولفقدان اسرهم وخسارة امنهم واستقرارهم،

لكننا لا نغفل عن أهمية الصحة النفسية لهم ولا نغفل

عن مدى اهمية هذه المهنة لأن رسالتهم

ليست رسالة بسيطة

مع صعوبة الجانب

النفسي للصحفيين كما عرفت

منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية هي حالة من الرضا النفسي تمكن الشخص من مواجهة ضغوطات الحياة وتحقيق إمكانياته والتعلم والعمل بشكل جيد والمساهمة في بناء المجتمع الذي يعيش فيه



وان الصحة النفسية هي حالة من التوازن والتكامل

بين الوظائف النفسية للفرد تؤدي به ان يتقبل ذاته، ويقبله المجتمع، بحيث يشعر بدرجة من الرضا والكفاية وبانها التوافق العام بين الوظائف النفسية المختلفة والقدرة على مواجهة الازمات النفسية التي تطرأ على الفرد.

ان مهنة الصحافة تتطلب المرونة النفسية مع الظروف والمقدرة على التكيف والتأقلم في الظروف الصعبة كالحروب والصراعات السياسية والنزاعات والكوارث الطبيعية سواء كان الصحفي رجلًا او امرأة الصحافة هي مهنة عملها 24 ساعة فإن المرأة الصحفية هي الزوجة وهي المربية وهي الأم التي تخاف على ابنائها وتشعر بالقلق عند حدوث الخطر وتحسب وتفكر في استقرار اسرتها بالإضافة الى الاعباء المهنية في عملها وتغطية الخبر ونقله للمشاهدين بدقة ومهنية. أن الجانب النفسي مهم جدا للصحفيين وللمرأة الصحفية بالتحديد لما يترتب عليها من التزامات

‏هناك مجموعة من الأمور الوقائية للعاملين في مجال الصحافة في تغطية الأخبار في ظل الظروف الصعبة كالحروب والنزاعات السياسية والكوارث الطبيعية أولا على الصحفي إدراك أن هذه الأزمات والظروف التي يعمل بها لن تستمر للأبد - التأكيد دوما على رساله الصحفيون

نحو العالم ونحو انفسهم وان مهنه الصحافة هي عمل مقدس وانساني و له الأثر المهم على العالم بأكمله والتأكيد دوما على أنه مهنة الصحافة من أهم المهن التي تنقل الحقيقة للآخرين - اهتمام الصحفيين بالصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية كما ينبغي على الصحفيين محاربة الأصوات السلبية والهواجس التي تراودهم - اخذ قسط من الراحة بشكل منتظم في حياة الصحفيين من خلال الأنشطة في أوقات الفراغ والتواصل مع أهاليهم وأسرهم لان هذا يشعرهم بالطمأنينة والراحة النفسية



أن الصحافة تحتاج إلى التركيز والكثافة في العمل والاطمئنان على أسرهم بعد كل ما يشاهدون من اضرار في الحروب فهم بحاجه للدعم النفسي والمعنوي بشكل متواصل وفي بعض الاحيان يحتاجون الى متابعه الاخصائي النفسي.