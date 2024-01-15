الإبلاغ عن استهداف سفينة بصاروخ قبالة عدن

الإبلاغ عن استهداف سفينة بصاروخ قبالة عدن
التاريخ
1/15/2024 9:27:58 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة، يوم الاثنين، إنها تلقت تقريرا بشأن واقعة حدثت على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.
وقالت الهيئة في وقت لاحق ان سفينة أصيبت بصاروخ من الأعلى قرب عدن.
ونقلت رويترز عن الهيئة البريطانية إن السلطات تحقق في الأمر.
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