الإبلاغ عن استهداف سفينة بصاروخ قبالة عدن

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة، يوم الاثنين، إنها تلقت تقريرا بشأن واقعة حدثت على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وقالت الهيئة في وقت لاحق ان سفينة أصيبت بصاروخ من الأعلى قرب عدن.

ونقلت رويترز عن الهيئة البريطانية إن السلطات تحقق في الأمر.



