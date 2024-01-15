أوكرانيا: دمرنا طائرة تجسس روسية ومركز قيادة محمولاً جواً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إنها دمرت طائرة تجسس روسية من طراز بيريف إيه-50 ومركز قيادة محمول جوا من طراز إليوشن ll-22 في منطقة بحر آزوف، ما يمثل ضربة للعمليات العسكرية الروسية في جنوب أوكرانيا المحتل.
وكتب فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية على تطبيق تليجرام للتراسل "دمرت القوات الجوية الأوكرانية طائرة معادية للكشف عن الرادار بعيدة المدى من طراز ايه-50 وطائرة مراقبة جوي للعدو من طراز ll-22".
وأضاف: "أنا ممتن للقوات الجوية للعملية المخططة والمنفذة بشكل مثالي في منطقة بحر آزوف!"
ولم تتمكن رويترز من التحقق من البيان بشكل مستقل. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب مكتوب للتعليق.
وقدرت وزارة الدفاع الأوكرانية قيمة الطائرة ايه-50 بمبلغ 330 مليون دولار. ولم توضح تصريحات كييف كيف تم تدمير الطائرات.
ودخلت الطائرة ايه-50 الخدمة لأول مرة قرب نهاية الحقبة السوفييتية، هي وحدة كبيرة للإنذار المبكر والتحكم محمولة جوا يمكنها مسح منطقة لعدة مئات من الكيلومترات بحثاً عن طائرات وسفن وصواريخ العدو.
وقال بعض المدونين العسكريين الروس إن إسقاط الطائرة سيشكل خسارة فادحة للقوات الجوية الروسية، نظراً لوجود عدد محدود من الطائرات في الخدمة.
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