أوكرانيا: دمرنا طائرة تجسس روسية ومركز قيادة محمولاً جواً

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إنها دمرت طائرة تجسس روسية من طراز بيريف إيه-50 ومركز قيادة محمول جوا من طراز إليوشن ‭‭ll‬‬-22 في منطقة بحر آزوف، ما يمثل ضربة للعمليات العسكرية الروسية في جنوب أوكرانيا المحتل.

وكتب فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية على تطبيق تليجرام للتراسل "دمرت القوات الجوية الأوكرانية طائرة معادية للكشف عن الرادار بعيدة المدى من طراز ايه-50 وطائرة مراقبة جوي للعدو من طراز ‭‭ll‬‬-22".

وأضاف: "أنا ممتن للقوات الجوية للعملية المخططة والمنفذة بشكل مثالي في منطقة بحر آزوف!"

ولم تتمكن رويترز من التحقق من البيان بشكل مستقل. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب مكتوب للتعليق.

وقدرت وزارة الدفاع الأوكرانية قيمة الطائرة ايه-50 بمبلغ 330 مليون دولار. ولم توضح تصريحات كييف كيف تم تدمير الطائرات.

ودخلت الطائرة ايه-50 الخدمة لأول مرة قرب نهاية الحقبة السوفييتية، هي وحدة كبيرة للإنذار المبكر والتحكم محمولة جوا يمكنها مسح منطقة لعدة مئات من الكيلومترات بحثاً عن طائرات وسفن وصواريخ العدو.

وقال بعض المدونين العسكريين الروس إن إسقاط الطائرة سيشكل خسارة فادحة للقوات الجوية الروسية، نظراً لوجود عدد محدود من الطائرات في الخدمة.

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