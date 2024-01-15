غداً .. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

أبوظبي

- وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة على البحر بعد الظهر.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويضطرب تدريجياً بعد الظهر ويحدث المد الأول عند الساعة 15:52 والمد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 23:03 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويضطرب ليلاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:14 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:25والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

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