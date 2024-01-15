خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارتها.. باركن تعيّن محمد آل علي رئيساً تنفيذياً لها

اعتمد مجلس إدارة شركة "باركن" ش.م.ع "، خلال اجتماعه الأول برئاسة أحمد هاشم بهروزيان، تعيين المهندس محمد عبدالله آل علي، رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 11 يناير 2024.



ويمتلك آل علي خبرة تزيد على 22 سنة، في مجال إدارة المشاريع والبنى التحتية مع التركيز القوي على المبادرات الصديقة للبيئة. كما يتمتع برؤية استراتيجية وتركيز على مستقبل التنقل الحضري، ودفع نمو باركن، والاستفادة من مكانتها الرائدة في السوق باعتبارها أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف السيارات مدفوعة الأجر في دبي.

شغل آل علي العديد من المناصب القيادية خلال مسيرته المهنية في هيئة الطرق والمواصلات على مدى ستة عشر عاماً منذ انضمامه إلى الهيئة في عام 2007، وشغل منصب مدير إدارة مشاريع المواصلات العامة، كما تقلد مناصب عدة، وهي: مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ومدير إدارة المعرفة والابتكار، ومديراً لإدارة تشغيل الحافلات، شارك بدور رئيسي في قيادة الفريق التشغيلي لمنظومة النقل وإدارة الحركة المرورية لاستضافة حدث إكسبو 2020، ورئاسة فريق التشغيل لخدمة نقل الركاب خلال مؤتمر الأطراف COP28.

كما اكتسب قبل انضمامه إلى الهيئة خبرة تمتد لأكثر من 6 أعوام بمجال إدارة المشاريع في شركة (اتصالات من e&).

يذكر أن آل علي حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية، وشهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في الشارقة. كما أنه عضو وممثل لهيئة الطرق والمواصلات في منظمة النقل العالمية المعروفة (UITP)، ويرأس مجموعة عمل التنقل التابعة للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وفي هذه المناسبة، قال أحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة باركن: "يشكل تعيين أول رئيس تنفيذي لشركة باركن

محطة بالغة الأهمية في مسيرتنا، وهو شخصية قيادية تمتلك مؤهلات عالية وتتمتع بنظرة ثاقبة لمستقبل الشركة يدعمها التزام راسخ بالابتكار وتحقيق التميز، ونحن على ثقة أن هذه الخطوة ستقود الشركة نحو آفاق جديدة مليئة بالنجاح والتقدم.



وأضاف: "نتطلع للعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرار نجاح الشركة عبر تعزيز خدماتها والاستمرار في تلبية متطلبات السوق المتطورة بما يتماشى مع مخططات النمو الطموحة لدبي".

من جانبه، أعرب المهندس محمد عبدالله آل علي عن اعتزازه بهذا التكليف، وقال: "يشرفني أن اتولى مهام منصبي كرئيسٍ تنفيذي لشركة باركن، إلى جانب مجلس الإدارة، لاستدامة مسيرة نجاحها الممتد لثلاثة عقود. تحظى الشركة بتاريخ حافل من التكيّف مع المتغيرات وقدر كبير من المرونة لدفع عجلة الابتكار، و سنعمل على تعزيز جهودنا لمواصلة الازدهار في السنوات القادمة وتحقيق إنجازات جديدة وضمان الحفاظ على مكانة باركن الرائدة في السوق محلياً وعالمياً، مع نخبة من المتمرسين، ووفق استراتيجية نمو قوية وطموحة تتوافق مع خطط نمو المدينة".

تجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصدر في تاريخ 29 ديسمبر 2023، القانون رقم 30 لعام 2023، بشأن تأسيس شركة باركن كشركة مساهمة عامة.



وفي تاريخ 31 ديسمبر 2023، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرار رقم 121 لسنة 2023 بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة باركن ش.م.ع، برئاسة أحمد هاشم بهروزيان وعضوية كلٍ من: أحمد حسن محبوب، نائباً للرئيس، ومنى عبد الرحمن العصيمي، وناصر حمد بوشهاب، و الاستاذ الدكتور علوي الشيخ علي ، ومنى محمد بجمان، والعنود ثابت العامري.

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