انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا في 2023 بسبب زيادة التكاليف وأسعار الفائدة

سجّل الاقتصاد الألماني تراجعاً في نهاية العام 2023 ليبلغ نقطة حمراء مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3 بالمئة، حيث تعاني ألمانيا من زيادة تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة ونقص العمالة الماهرة وأزمة الميزانية المحلية، متأثراً كذلك بأزمة في القطاع الصناعي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وصعوبات في التصدير، حسبما أعلن معهد «ديستاتيس» للإحصاء.

وكان تراجع الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا متوقعاً، ويأتي بعد نمو بنسبة 1,8 بالمئة في العام 2022، وفقاً لبيانات مصححة بحسب متغيرات الأسعار.

ويُقدر أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الربع الأخير من العام 2023 بنسبة 0,3 بالمئة مقارنة بالربع السابق، وفقاً لتقدير أولي من «ديستاتيس».

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0,1 بالمئة، وفقاً لبيانات مصححة بحسب متغيرات الجدول الزمني والأسعار.

وتعد هذه النتائج أفضل من توقعات للحكومة قدرت أن يبلغ التراجع 0,4 بالمئة وتوقعات لصندوق النقد الدولي قدرت انخفاضاً بنسبة 0,5 بالمئة خلال العام.

وقالت روث براند رئيسة معهد ديستاتيس «تعثرت التنمية الاقتصادية العالمية في بيئة ما زالت تتسم بالأزمات، ولا سيما أزمة الطاقة والتوترات الجيوسياسية».

وتأثر الاقتصاد الألماني طوال العام بسبب أزمة في قطاعه الصناعي القوي الذي يمثل حوالي 20 بالمئة من الثروة التي تنتجها البلاد.

وما زال الإنتاج أقل بنسبة تفوق 9 بالمئة مقارنة بمستواه قبل الجائحة، بعد مرور أربع سنوات تقريباً على بداية انتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب مجموعة من العوامل.

بدايةً، تأثر القطاع طوال العام جراء تباطؤ الطلب المحلي بسبب التضخم وزيادة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وبلغ معدل التضخم 5,9 بالمئة خلال العام 2023 بأكمله وفق «ديستاتيس»، بعدما بلغ 6,9 بالمئة في 2022 وهو رقم غير مسبوق منذ عقود.

كما عانى القطاع الصناعي من انخفاض الصادرات على خلفية التوترات الجيوسياسية، وانخفاض الطلب على المنتجات الألمانية في الصين والولايات المتحدة.

وتبقى أسعار الطاقة مرتفعة نسبياً بالنسبة لقطاع الصناعة الذي يواجه منافسة دولية.

وتكافح بعض الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة مثل صناعة المواد الكيميائية لاستعادة مستويات إنتاجها قبل الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الألماني في التعافي في العام المقبل. وتتوقع الحكومة انتعاشاً بنسبة 1,3 بالمئة، ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 0,9 بالمئة في ألمانيا.

وفي الوقت نفسه، هناك جدل مستمر حول سبب تعثر ألمانيا. ويتعين على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أن تدفع أسعاراً أعلى للغاز الطبيعي بعد أن فقدت إمدادات روسيا الرخيصة في أعقاب غزوها لأوكرانيا، كما أدى ارتفاع التضخم إلى منع المستهلكين من الإنفاق.

وفي الوقت نفسه، تشكو المؤسسات الاقتصادية من عدم قدرتها على شغل الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، كما شعر قطاع المصانع الكبير في البلاد بالتباطؤ العالمي في التصنيع.

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