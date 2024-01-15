إصابة 13 إسرائيلياً في حادث دهس بسيارة يقودها فلسطيني

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينياً سرق سيارة ودهس أشخاصاً في وسط إسرائيل، اليوم الاثنين، ما تسبب في إصابة 13 شخصاً على الأقل، وأضافت أنه تم اعتقال المشتبه فيه وجار التحقيق معه.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض الأشخاص ربما تعرضوا للطعن في هذا الحادث الذي وقع في مدينة رعنانا شمال تل أبيب، حيث تصاعد التوتر الأمني بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين إسرائيل و"حماس" في غزة.
وقالت الشرطة في بيان لها: "يبدو أن هجوم الدهس إرهابي"، وأضافت أن المشتبه فيه من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وتابعت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن إفادات أدلى بها شهود عيان في تقرير سابق أن الحادث ربما كان عبارة عن محاولة سرقة سيارة نتج عنها حادث الدهس.
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