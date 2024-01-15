إصابة 13 إسرائيلياً في حادث دهس بسيارة يقودها فلسطيني

قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينياً سرق سيارة ودهس أشخاصاً في وسط إسرائيل، اليوم الاثنين، ما تسبب في إصابة 13 شخصاً على الأقل، وأضافت أنه تم اعتقال المشتبه فيه وجار التحقيق معه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض الأشخاص ربما تعرضوا للطعن في هذا الحادث الذي وقع في مدينة رعنانا شمال تل أبيب، حيث تصاعد التوتر الأمني بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين إسرائيل و"حماس" في غزة.

وقالت الشرطة في بيان لها: "يبدو أن هجوم الدهس إرهابي"، وأضافت أن المشتبه فيه من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وتابعت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن إفادات أدلى بها شهود عيان في تقرير سابق أن الحادث ربما كان عبارة عن محاولة سرقة سيارة نتج عنها حادث الدهس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز