Monday, 15 January 2024 07:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة 13 إسرائيلياً في حادث دهس بسيارة يقودها فلسطيني

1/15/2024 9:27:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينياً سرق سيارة ودهس أشخاصاً في وسط إسرائيل، اليوم الاثنين، ما تسبب في إصابة 13 شخصاً على الأقل، وأضافت أنه تم اعتقال المشتبه فيه وجار التحقيق معه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض الأشخاص ربما تعرضوا للطعن في هذا الحادث الذي وقع في مدينة رعنانا شمال تل أبيب، حيث تصاعد التوتر الأمني بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين إسرائيل و"حماس" في غزة.

وقالت الشرطة في بيان لها: "يبدو أن هجوم الدهس إرهابي"، وأضافت أن المشتبه فيه من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وتابعت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن إفادات أدلى بها شهود عيان في تقرير سابق أن الحادث ربما كان عبارة عن محاولة سرقة سيارة نتج عنها حادث الدهس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15012024000110011019ID1107722414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث