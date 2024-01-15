انطلاق الدورة الـ 9 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الأربعاء

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق الأربعاء الدورة التاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، ومجموعة "دي بي ورلد، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، تحت شعار: (بلا حدود Beyond Boundaries)، بمشاركة وحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، يناقشون على مدى يومين، أهم الأفكار والرؤى حول إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أفضل الممارسات والمعايير والدولية.

وتناقش الدورة الحالية للمنتدى، 14 مساراً موزعة على ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاستدامة، والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، حيث سيناقش محور الاستدامة، مسارات تتعلق بالمجتمعات المستدامة، والمشاريع الصديقة للبيئة، والتطور المستمر المستدام والهندسة المعمارية المستدامة، فيما يغطي محور الأساليب الحديثة في إدارة المشاريع، مسارات التوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، ومكاتب إدارة المشاريع المستقبلية، وإدارة الفوائد، والقيادة الملهمة، واقتصاد المشاريع، والاقتصاد الدائري، أما محور التوجهات المستقبلية والتكنلوجيا، فيغطي، الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل الذكي، والتحول المرن، والتوأم الرقمي والميتافيرس، وإدارة البيانات.

دبي نموذجاً

ورحب معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالمشاركين في المنتدى من الكفاءات والخبرات العالمية والمختصين في إدارة المشاريع والمتحدثين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمسؤولين الذين يمثلون قطاعات اقتصادية وتجارية متنوعة، ويطرحون العديد من الموضوعات الهامة التي تثري الواقع الذي تتميز به دبي.

وأكد الطاير أن المنتدى أصبح حدثاً عالمياً في أجندة المؤتمرات الدولية المتخصصة، لطرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع، كما أصبح ملتقى عالميا لرواد الفكر في مجال إدارة المشاريع بالمنطقة، لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول لإنشاء المدن وتنفيذ البنية التحتية التي تحسن الطريقة التي تحقق بها المشاريع أثراً مستداماً طويل الأمد في المجتمع.

وقال: تنظيم الدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة، التي استقطبت أكثر من 12000 مشارك، وحرصاً من مدينة دبي على دعم مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وأن تكون حلقة وصل تساهم في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في كل المجالات.

تعزيز الابتكار والاستدامة

من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "بفضل رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات ونموذجاً يحتذى في النجاح والتميز، تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، لا سيما في إدارة مشاريع البنية التحتية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة بما يعزز مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاقتصاد والتجارة.

وأضاف: "يسعدنا مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في تنظيم الدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي يعقد هذا العام تحت شعار "بلا حدود"، ويعكس رؤية دبي وطموحاتها غير المحدودة، وخلال فعاليات المنتدى، سنشارك تجربتنا الرائدة عالمياً في مجال إدارة مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة وأفضل الممارسات التي نعتمدها لتعزيز الابتكار والاستدامة ورفع الكفاءة والحد من الانبعاثات الكربونية بما يدعم العمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى أن أبرز المشاريع التي ننفذها الهيئة، هو مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

أفضل الممارسات

بدوره قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": يسعدنا التواجد في منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع: (DIPMF) في الدورة التاسعة، كشريك منظم حيث تتوافق مشاركتنا في هذا الحدث المرموق استراتيجياً مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية، مما يمكننا من المساهمة في رفع معايير إدارة المشاريع ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل وعلى المستوى العالمي أيضاً.

وأضاف: باعتبارها مجموعة عالمية رائدة في تمكين التجارة الذكية، تدرك "دي بي ورلد" إمكانات النمو الهائلة في منطقة الشرق الأوسط، كما تدرك أهمية تعزيز اعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة المشاريع الكبرى، وهو جانب أساسي بالنسبة لنا ولكل مؤسسات القطاعين العام والخاص التي يعتمد تقدمها على الابتكار، ومن خلال الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي، وقد عززت مجموعة موانئ دبي العالمية مشاركتها بشكل كبير في إدارة المشاريع العالمية، وأدت دورا محوريا في مسيرة التنمية في دبي، وتطورت هذه المشاريع لترسي معايير عالمية، مما يظهر التزامنا بالتميز.

شخصيات بارزة

ومن بين أبرز الشخصيات التي ستشارك في الدورة التاسعة للمنتدى، التي ستقام في الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل، في مدينة جميرا، تحت شعار (بلا حدود)، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة إماراتية، وديفيد كولتهارد، السائق السابق في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، ومعالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي آمبر رود وزيرة الداخلية السابقة، ووزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، ووزيرة الدولة للطاقة وتغير المناخ سابقاً في المملكة المتحدة، وسعادة محمد علي العبار، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسعادة خلف بن أحمد الحبتور، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وبن رويس، مدير خدمات الذكاء الاصطناعي (جوجل كلاود)، وباس ثيلين، نائب الرئيس للتميز في إدارة المشاريع (إيرباص) للدفاع والفضاء، وجيسيكا فوكس، كاتبة ومخرجة سينمائية، (إكسبو نورث ديجيتال)، وعدد من الخبراء والمختصين العالميين.

دورات متقدمة

تقام على هامش المنتدى عدد من الدورات التدريبية المتقدمة في مجالات التحول المرن، ومهارات التفاوض الفعّال لنجاح الأعمال وتحقيق التعافي للمشاريع المتعثرة، وإدارة محافظ المشاريع، ونظام تقديم القيمة في المشاريع والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الضخمة.

بلا حدود

يظهر شعار هذا العام، "بلا حدود"، طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع عجلة الابتكار والاستدامة والتواصل العالمي، ويجمع هذا المنتدى قادة العالم في جهود موحّدة لاتّخاذ إجراءات واعية وملتزمة لتسريع الرخاء الاقتصادي والبيئي.

استقطاب الخبراء

نجح المنتدى، وعلى مدى دوراته الماضية، في استقطاب أكثر من 350 خبيراً ومختصاً من مختلف دول العالم تجمعوا في دبي لتقديم أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات العالمية والحلول الإبداعية في إدارتها وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

رعاة الحدث

يحظى منتدى دبي العالمي للمشاريع، برعاية عدد من الجهات، فإلى جانب هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، ومجموعة "دي بي ورلد، ومعهد إدارة المشاريع، الشركاء المنظمون للمنتدى، تضم قائمة الرعاة: "نخيل"، و«إينوك»، وبلدية دبي، و«قطر للتأمين»، و"النابودة"، و«فامكو»، و"الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة ذ.م.م"، وشركة "ويد آدمز للمقاولات ش.ذ.م.م»، و"جونال للإنشاءات وتجارة وصناعة المساهمة"، وشركة "الغانم أنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م"، وشركة "ساس"، و«الزرعوني العالمية للمعدات»، وشركة «RTC» لهندسة الطرق والمرور"، والشركة "الصينية لإنشاءات الهندسة المدنية".

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