إطلاق «أعراس دبي» دعماً للمواطنين المقبلين على الزواج وتعزيز الاستقرار الأسري

ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات من حرم سموه، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وضمن

مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33

"الأسرة أساس الوطن"، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم، برنامج "أعراس دبي"، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.



ويعكس البرنامج حرص سموها على توفير حلول للتحديات التي تواجه المقبلين على الزواج، وتقديم برامج ومبادرات تخفف من أعبائهم، وتحفّزهم على تحقيق تطلعاتهم في بناء أسر متماسكة، وذلك بهدف تعزيز التماسك والاستقرار الأسري.

وكشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن البرنامج سيتضمّن حِزَم من المبادرات تسهّل تكوين أُسَر سعيدة تتوفر لها مقومات جودة الحياة والاستقرار ، ومنها تحمُّل كافة نفقات حفلات الزفاف للمواطنين من إمارة دبي الراغبين في الزواج بمواصفات ومعايير تتلاءم مع تطلعاتهم، بشرط أن تكون الزوجة من مواطني دولة الإمارات.

ويقدّم برنامج "أعراس دبي" حزمة من المحفزات التي تساعد على خفض تكاليف الزواج، حيث يوفر البرنامج خدمات التخطيط للزواج، وإقامة حفلات الزفاف في القاعات العصرية والمجهزة بشكل كامل في عدد من المناطق بدبي: البرشاء والليسيلي وحتّا، وقريباً قاعة الطوار، بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية واستشارات أسرية إلى حديثي الزواج والشباب حول التخطيط للزواج وإدارة الأسرة والشؤون المالية.

تعزيز الاستقرار الأسري



وتقدّمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي بجزيل الشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على عطائها اللامحدود ودعمها لأبناء الوطن للارتقاء بمستوى معيشتهم وإدخال السعادة على قلوبهم.

وأكدت معاليها أن البرنامج ينطلق من استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين في إمارة دبي، والتركيز على زيادة أفراد الأسر الإماراتية في المجتمع.



وأعربت معالي حصة بوحميد عن أملها في أن يشكّل هذا البرنامج بداية لمرحلة جديدة من الوعي المجتمعي يتحوّل التركيز فيها على أهمية بناء أسرة سعيدة ومستقرة في ظروف مالية واجتماعية تشجع أفرادها على العمل والعطاء والتطور، بدلاً من التركيز على المظاهر غير الجوهرية المتعلقة بحفلات الزفاف، والتي تعد حملاً إضافياً على الشباب يدفعهم إلى تأخير الزواج.

وقالت معاليها: "الهدف القريب هو توفير دعم مادي واجتماعي للشباب لتشجيعهم على الزواج، ولكن نطمح لأن يسهم البرنامج أيضاً في إيجاد نموذج إيجابي لحفلات الزفاف وتغيير الأفكار النمطية المتعلّقة بمظاهر الاحتفال المبالغ فيها، وبالتالي مساعدة شريحة أكبر من الشباب والشابات على الزواج في سن مبكرة بما يسهم في زيادة أفراد الأسر الإماراتية في المجتمع ويخدم خطط التنمية المستدامة لإمارة دبي".

وأضافت معالي حصة بوحميد: "وضع فريق العمل، بالتعاون مع الشركاء، مواصفات مثالية لحفلات الزفاف النسائية تلبي تطلعات المقبلين على الزواج، وتنسجم مع عادات وتقاليد مجتمعنا في جميع التفاصيل، بما يضمن أن تكون أعراس دبي نموذجاً يُقتدى به. وفي الجانب الآخر، سيتم إلحاق جميع المسجلين في البرنامج بدورة تثقيفية لبناء قدراتهم الاجتماعية المتعلقة بحياتهم الجديدة وقدراتهم في التخطيط المالي لهذه الحياة، بما يسهم في تخفيف متطلبات هذه المرحلة، وتطوير مهاراتهم للتعامل معها بالشكل الأمثل".

التسجيل في البرنامج



ويمكن التسجيل في برنامج "أعراس دبي" لجميع المواطنين الراغبين في الزواج من إمارة دبي، بشرط أن تكون الزوجة من مواطني الإمارات. ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات برنامج أعراس دبي التسجيل في منصة "إماراتي" التي تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة "دبي الآن"، كما يمكنهم كذلك التسجيل أو الاطلاع على تفاصيل البرنامج، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية المجتمع في دبي أو التواصل مع الهيئة عبر رقم الهاتف: 8002121.

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