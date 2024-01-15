كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تتفوق على البحرين 3-1

قاد الشاب لي كانغ-ان، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، منتخب كوريا الجنوبية إلى كسب أوّل ثلاث نقاط بفوزه على نظيره البحريني 3-1، الاثنين على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، مع افتتاح

منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا في كرة القدم.

سجل للمنتخب الكوري الجنوبي هوانغ ان-بيوم (38) ولي المنضم إلى سان جرمان من مايوركا الإسباني الصيف الماضي (56 و68)، وللبحرين عبدالله الحشاش (51).

وتقام لاحقاً المباراة الثانية في المجموعة بين الأردن وماليزيا.

وتسعى كوريا الجنوبية، بقيادة مدربها الألماني يورغن كلينسمان، إلى وضع حد لصيام دام 64 عاماً منذ المرة الاخيرة التي توجت فيها بطلة للقارة.

وتعتمد كوريا الجنوبية على كوكبة من النجوم تلعب في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى، على رأسها مهاجم توتنهام الإنجليزي هيونغ-مين سون ومدافع بايرن ميونيخ الألماني كيم مين-جاي.

وغاب عن تشكيلة كلينسمان المهاجم هوانغ هي-تشان الذي سجل هذا الموسم عشرة أهداف في الدوري الإنجليزي مع ولفرهامبتون، وذلك لإصابة في وركه.

بدأ المنتخب البحريني محاولته الأولى عن طريق محمد مرهون برأسية اعتلت العارضة، بعد تمريرة من كميل الأسود (6).

وكانت الفرصة الأولى للفريق الكوري الجنوبي عن طريقة رأسية هوانغ-ان بيوم مرت بجوار المرمى (21).

ولاحت للبحرين فرصة محققة لافتتاح التهديف بعد تمريرة سريعة من عبدالله الحشاش إلى علي مدن والأخير انفرد بالمرمى وسدد الكرة فوق العارضة (31).

وضغط المنتخب الكوري على مرمى البحرين مستغلاً سوء التغطية الدفاعية من الجهة اليمنى، ومن كرة عرضية وغياب التغطية داخل منطقة الجزاء افتتح التسجيل عن طريق مهاجم النجم الأحمر الصربي هوانغ ان-بيوم غير المراقب، واضعاً الكرة إلى يسار الحارس إبراهيم لطف الله (38).

وبدأ المنتخب البحريني الشوط الثاني بقوة في محاولة لإدراك التعادل، وضغط على المرمى الكوري عن طريق انطلاقات علي مدن وعبدالله الحشاش، ومحاولات كميل الأسود ومحمد مرهون بالتسديد على المرمى.

وخطف الحشاش هدف التعادل للبحرين بعد تمريرات متبادلة مع مرهون، فسدّد الأخير الكرة لترتد من الدفاع أمام الحشاش الذي وضعها في المرمى (51).

ورد المنتخب الكوري الجنوبي بسرعة وتقدم من جديد بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق مهاجم لي البالغ 22 عاماً (56).

أنقذ الحارس إبراهيم لطف الله مرماه من هدف ثالث بعد تسديدة قوية من هيونغ-مين سون من داخل منطقة الجزاء تحولت إلى ركنية (61).

وعزز المنتخب الكوري تقدمه بهدف ثالث بعد هجمة عكسية سريعة وتمريرة بينية من هوانغ بيم-اون تصل إلى لي كانغ-ان الذي لعب الكرة في الزاوية البعيدة على يمين لطف الله (68).

وحاول مدرب البحرين الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي ترتيب أوراقه الهجومية فأشرك مهدي حميدان وجاسم خليف وابراهيم الوالي، ولكن الفريق الكوري احكم إغلاق منطقته الدفاعية.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أهدر سون فرصة اضافة الهدف الرابع بعد انفراده بالحارس لطف الله ولكنه لعب الكرة خارج المرمى (87).

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