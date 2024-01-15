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التشكيل الرسمي لمباراة البحرين وكوريا الجنوبية

1/15/2024 9:17:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الأرجنتيني خوان بيتزي، المدير الفني لمنتخب البحرين، التشكيل الأساسي الذي سيواجه كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2023.


وجاء تشكيل المنتخب البحريني على النحو التالي:
إبراهيم لطف الله - هزاع علي - وليد الحيام - أمين بنعدي - محمد عادل - محمد الحردان - موسيس أتيدي - كميل الأسود - علي مدن - محمد مرهون - عبد الله الحشاش.
وعلى الجانب الآخر، أعلن يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، تشكيله الأساسي الذي جاء كالآتي:
كيم سونج جيو – سيول وونج هو – لي كي جي – يونج سيونج هيون – كيم مين جاي – لي جاي سونج – وانج ان بيوم – بارك يونج هو – لي كانج إن – تشو جوي سونج – سون هيونج مين.
ويلعب المنتخبان البحريني والكوري الجنوبي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة للبطولة، بجانب الأردن وماليزيا.

ملاعب

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