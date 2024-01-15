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الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي

1/15/2024 9:17:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين، بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 580 جنديا على مختلف محاور القتال خلال آخر 24 ساعة.
وفي ما يلي أبر ما ورد في تقرير الدفاع الروسية:


خسر العدو على محور كوبيانسك نحو 20 عسكريا و3 مركبات قتالية مدرعة ومعدات عسكرية أخرى.


شملت خسائل القوت الأوكرانية على محور كراسني ليمان أكثر من 160 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين.


على محور دونيتسك خسر العدو أكثر من 200 عسكري ودبابة و3 مركبات مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة.


تدمير مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء المنقول جوا رقم 46 في منطقة مدينة كوراخوفو بجمهورية دونيتسك.


خسر العدو على محور جنوب دونيتسك 140 عسكريا، إضافة إلى 20 جنديا على محور زابوروجيه و40 آخرين على محور خيرسون.


إصابة مستودع وقود للمعدات العسكرية و109 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 142 منطقة.


إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية و3 صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-أو".


RT

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