الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين، بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 580 جنديا على مختلف محاور القتال خلال آخر 24 ساعة.
وفي ما يلي أبر ما ورد في تقرير الدفاع الروسية:
خسر العدو على محور كوبيانسك نحو 20 عسكريا و3 مركبات قتالية مدرعة ومعدات عسكرية أخرى.
شملت خسائل القوت الأوكرانية على محور كراسني ليمان أكثر من 160 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين.
على محور دونيتسك خسر العدو أكثر من 200 عسكري ودبابة و3 مركبات مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة.
تدمير مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء المنقول جوا رقم 46 في منطقة مدينة كوراخوفو بجمهورية دونيتسك.
خسر العدو على محور جنوب دونيتسك 140 عسكريا، إضافة إلى 20 جنديا على محور زابوروجيه و40 آخرين على محور خيرسون.
إصابة مستودع وقود للمعدات العسكرية و109 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 142 منطقة.
إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية و3 صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-أو".
RT
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