MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة مع قناة Die Weltwoche الألمانية على يوتيوب، إن أوكرانيا لم تعد موجودة كدولة.



وأضاف الخبير: "أخشى أن الحقيقة المحزنة تكمن في أن أوكرانيا وصلت إلى نهايتها كدولة. لكننا سنستمر في التظاهر بوجودها إلى أن يختفي هذا الأمر على الإطلاق".



وشدد على أنه نتيجة للنزاع الذي أثارته ودعمته واشنطن، أصبح الوضع بالنسبة لأوكرانيا مأساويا بشكل لا يصدق: فقد غادر الملايين من مواطنيها بلادهم، ووصل معدل المواليد إلى القاع تقريبا، وذلك على الرغم من الخسائر التي تتحملها هذه قوات هذه الدولة .



وقال ماكغريغور: "لقد اعترف المدعي العام أخيرا بصراحة وبشكل علني، بأن الأوكرانيين فقدوا 500 ألف عسكري في ساحة المعركة. يا لها من مفاجأة!".



في أوائل يناير، صرح يوري لوتسينكو، الذي شغل في فترات سابقة منصبي المدعي العام السابق ووزير الداخلية في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية فقدت 500 ألف شخص قتلوا وأصيبوا بجروح خطيرة منذ بداية الصراع وسيكون نشر هذه المعلومات بمثابة صدمة للسكان.



في نهاية العام الماضي، قالت ماريانا بيزأوغلايا عضو البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" الحاكم، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يتم كل خمس دقائق، قتل أو إصابة عسكري أوكراني.



في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال العام الماضي تجاوزت 215 ألف عسكري، و28 ألف قطعة سلاح.

RT