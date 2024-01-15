تعرّف على مُنفذ عملية رعنانا شمال تل أبيب - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام عبرية إن منفذ عملية رعنانا شمال تل أبيب هو أحمد محمد علي زيادات من بلدة بني نعيم شرق محافظة الخليل وعمره 24 عاماً.
وكان الإسعاف الإسرائيلي أعلن مقتل إسرائيلية متأثرة بإصابته، وإصابة 18 آخرين، 4 منهم بحالة خطرة.
وبحسب الإعلام العبري فإن المنفذ بدّل 3 مركبات في عملية مزدوجة تخللها طعن ودعس.
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