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تعرّف على مُنفذ عملية رعنانا شمال تل أبيب - صورة

1/15/2024 9:17:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام عبرية إن منفذ عملية رعنانا شمال تل أبيب هو أحمد محمد علي زيادات من بلدة بني نعيم شرق محافظة الخليل وعمره 24 عاماً.
وكان الإسعاف الإسرائيلي أعلن مقتل إسرائيلية متأثرة بإصابته، وإصابة 18 آخرين، 4 منهم بحالة خطرة.

وبحسب الإعلام العبري فإن المنفذ بدّل 3 مركبات في عملية مزدوجة تخللها طعن ودعس.




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