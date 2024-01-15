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بوتين يبحث هاتفيا مع مودي الوضع الدولي بما في ذلك أوكرانيا

1/15/2024 9:17:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الوضع في أوكرانيا والعديد من المواضيع الأخرى.


وذكر الكرملين في بيان عقب المحادثة الهاتفية "تم التطرق إلى عدد من المواضيع الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا". ونوه الطرفان بنجاحات التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتعاون في الشرق الأقصى الروسي.
كما تمنى بوتين ومودي لبعضهما البعض النجاح في الانتخابات المقبلة، الرئاسية في روسيا والبرلمانية في الهند.


وحول "بريكس"، أشار مودي إلى أن بلاده تعتزم المساهمة بكافة الطرق الممكنة في تنفيذ أهداف وغايات رئاسة روسيا الاتحادية في "بريكس".


كما شدد الطرفان على الاستعداد لتنسيق النهج بشكل وثيق في إطار "بريكس".

RT

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