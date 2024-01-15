بولندا ترحب بنشر قوات ألمانية على أراضيها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب وزير الخارجية البولندي أنجي شيينا، في مقابلة مع صحيفة Rzeczpospolita، إن سلطات بلاده وافقت على نشر قوات ألمانية على أراضيها.



وأضاف: "إذا كان الألمان يريدون تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في بولندا، كما فعلوا في ليتوانيا، فنحن نوافق على ذلك ونرحب بهم".

وأشار الدبلوماسي البولندي، إلى أنه في ظروف الأعمال القتالية الجارية "خلف الحدود الشرقية" لبولندا، ترحب وارسو بأي مساعدة وتعاون من الحلفاء.



وذكر نائب الوزير بأن نحو عشرة آلاف جندي أمريكي، ينتشرون حاليا في أراضي بولندا.



وفي العام الماضي، اتفقت ألمانيا وليتوانيا على نشر لواء ألماني في أراضي الأخيرة بحلول عام 2027، على أن يتم نقل التشكيلات الرئيسية في الفترة 2025-2026.

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