بولندا ترحب بنشر قوات ألمانية على أراضيها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب وزير الخارجية البولندي أنجي شيينا، في مقابلة مع صحيفة Rzeczpospolita، إن سلطات بلاده وافقت على نشر قوات ألمانية على أراضيها.
وأضاف: "إذا كان الألمان يريدون تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في بولندا، كما فعلوا في ليتوانيا، فنحن نوافق على ذلك ونرحب بهم".
وأشار الدبلوماسي البولندي، إلى أنه في ظروف الأعمال القتالية الجارية "خلف الحدود الشرقية" لبولندا، ترحب وارسو بأي مساعدة وتعاون من الحلفاء.
وذكر نائب الوزير بأن نحو عشرة آلاف جندي أمريكي، ينتشرون حاليا في أراضي بولندا.
وفي العام الماضي، اتفقت ألمانيا وليتوانيا على نشر لواء ألماني في أراضي الأخيرة بحلول عام 2027، على أن يتم نقل التشكيلات الرئيسية في الفترة 2025-2026.
RT
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