Monday, 15 January 2024 07:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديكو يحسم مستقبل تشافي مع برشلونة

1/15/2024 9:17:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، غضبه من التساؤلات التي دارت منذ الأمس، بشأن مستقبل مدرب الفريق تشافي هيرنانديز بعد خسارة نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.
وتعرض برشلونة لهزيمة كبيرة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بأربعة أهداف مقابل هدف، في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك"، في البطولة التي استضافتها السعودية.
وتناثرت الكثير من التكهنات بشأن مستقبل تشافي مع برشلونة، خاصة في ظل سوء نتائج الفريق تحت قيادته هذا الموسم، في مختلف البطولات.
وقال ديكو في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية، عندما سُئل عما إذا كان مستقبل تشافي في خطر: "هذا السؤال ليس له أي معنى".
وأضاف: "تشافي لا يزال يحظى بثقة الرئيس خوان لابورتا والإدارة الرياضية، هذه الهزيمة لن تغير أي شيء".
وتابع: "لم نتمكن من مواجهة ريال مدريد بفينيسيوس ورودريغو في العمق، لديهم لاعبون جيدون، كان لدينا شعور بأننا نستطيع التحسن عندما أصبحت النتيجة 2-1، ولكن مع 3-1 لحق بنا الكثير من الضرر".
واستطرد: "لقد كان لقبًا أردنا الفوز به وهذه الهزيمة 4-1 كانت قاسية، لكننا لم نتمكن من القتال، يجب أن نمضي قدمًا ونفكر الآن في الكأس، هناك مباراة يوم الخميس أمام سالامانكا، لا يوجد شيء آخر يمكن القيام به سوى العمل".
وستزيد الخسارة من الضغط الواقع على تشافي الذي يتعرض لضغوط وانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام غير الراضية عن مستوى الفريق.
ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن جيرونا المتصدر، وسبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
وقال تشافي للصحفيين: "لم نظهر بالمستوى المطلوب في مباراة كهذه، لعبنا مباراتنا الأسوأ. لم نشعر بالارتياح في أي وقت. ألحق ريال مدريد الضرر بنا من خلال الهجمات المرتدة، أعتذر للجماهير؛ لأنه كان من الصعب علينا المنافسة وأظهرنا أسوأ جانب لدينا".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN15012024000208011052ID1107722373

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث