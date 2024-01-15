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ميدفيديف يحلم بلقب أستراليا المفتوحة

1/15/2024 9:17:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب الروسي دانيل ميدفيديف، عن تطلعه للتتويج بلقب أستراليا المفتوحة بعد التأهل للدور الثاني، اليوم الإثنين، عقب التغلب على الفرنسي تيرينس أتماني (5-7)، و(6-2)، و(6-4)، و(1-0) قبل انسحاب منافسه.
وقال ميدفيديف، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للبطولة: "سبق وأن وصلت للنهائي مرتين هنا، وكنت قريبًا للغاية في إحداهما، وبالتالي آمل أن أقدم أفضل تنس لدي مرة أخرى هنا على الأقل مرة واحدة وأن أتوج باللقب".
وأضاف: "الأمر مختلف هنا، ففي أمريكا المفتوحة تصل إلى ذروة المستوى مع عدم الشعور الإرهاق الشديد، حيث تمر بأفضل لحظة بخوض العديد من المباريات قبلها في تورنتو، وسينسيناتي، وتحظى بعدها بأسبوع من الراحة ومن ثم تشارك في البطولة".
وتابع: "الأمر مختلف في أستراليا، فقبلها تحظى بفترة إعدادية للاستعداد للموسم، لكن لا تكون واثقًا من مدى جاهزيتك للمشاركة في تلك البطولة".
وأتم: "أشعر أنني لعبت بصورة جيدة اليوم حتى مع خسارة المجموعة الأولى. أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة، وآمل أن أقدم مستوى أفضل بالمباريات المقبلة".

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