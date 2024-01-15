نجم باريسي يطلب الرحيل إلى بايرن ميونخ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طلب أحد نجوم باريس سان جيرمان، الرحيل عن جدران النادي الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" أن نوردي موكيلي مدافع باريس، أبلغ إدارة ناديه، برغبته في الرحيل والانتقال إلى بايرن ميونخ.

وأضافت أن إدارة بايرن تستعد الآن لبدء المفاوضات مع مسؤولي باريس سان جيرمان لحسم صفقة موكيلي.

وينتظر كريستوف فرويند، المدير الرياضي للعملاق البافاري، الإشارة لإتمام الصفقة، بعدما تخلف عن التواجد في معسكر الفريق بالبرتغال خلال فترة التوقف الشتوي.

وأكد مراسل شبكة سكاي سبورت أن فرويند يسعى لإتمام صفقة موكيلي بحلول الأسبوع المقبل، خاصة بعدما حصل على موافقة المدافع الفرنسي.

وأوضحت أن سان جيرمان يصر على انتقال موكيلي إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع وضع بند للشراء النهائي مقابل 25 مليون يورو.

يذكر أن نوردي موكيلي (26 عاما) انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2022 قادما من لايبزيج.

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