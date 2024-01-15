جروح لا تندمل... أطفال وطفلات سريلانكا والتبنّي غير القانوني

(MENAFN
- Swissinfo)
Deutsch
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Illegal adoptierte Kinder aus Sri Lanka:“Diese Wunden heilen nicht” (الأصلي)
Italiano
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Adozioni illegali dallo Sri Lanka: "Le ferite non guariscono"
Français
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Enfants sri lankais adoptés illégalement: ((Ces blessures ne guérissent pas))
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Illegal adoptions from Sri Lanka: 'These wounds do not heal'
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تظهر دراسة غير مسبوقة، تجريها طالبة الدكتوراه سورانجيكا جاياراثنيه، العواقب الناتجة عن تبنّي أطفال وطفلات من سريلانكا في سويسرا. فرغم انتزاعهم.ن من جذورهم.ن السريلانكية، إلا أنهم.ن لم يشعروا.رن فعلياً بالانتماء إلى الهوية السويسرية. مقابلة.
سويس إنفو ( SWI swissinfo ): في إطار دراستك، قمتِ بإجراء مقابلات مع 12 رجلاً وامرأةً من سريلانكا، تم تبنّيهم.نّ في سنّ الطفولة. هل واجهتِ صعوبات في العثور على من هم.نّ مستعدوّن.ات للحديث عن تجربتهم.ن؟
سورانجيكا جاياراثنيه: بالتأكيد، لقد تطلّبت مسألة العثور عليهم.ن ومن ثم كسب ثقتهم.ن، الكثير من الوقت والجهد. ولكن في نهاية المطاف، تمكنت من إجراء مناقشات عميقة وحميمة جداً مع هؤلاء الأشخاص، من النساء والرجال. لقد تمّ الأمر بفضل مؤسسة "العودة إلى الجذور سويسرا" (Back to the Roots Switzerland)، التي تدافع عن حقوق المتبنين.يات من سريلانكا في سويسرا، والتي ساعدتني كثيراً.
تشابهت تجارب كثير، ممّن تم إجراء مقابلات معهم.نّ، داخل أسرهم.ن السويسرية. ماذا قال.ت لهم آباؤهم.ن وأمهاتهم.ن بالتبني عن سريلانكا؟
هؤلاء الآباء والأمهات أخبروا.ن أطفالهم.ن بالتبني إن سريلانكا بلد جميل، حيث يسود الفقر وتدور رحى الحرب، وأنّ للنساء حقوقًا لا ترتقي إلى حقوق الرجال. كما أخبروهم.ن بأنهم.ن، أي الأطفال والطفلات، ينحدرون.رن من عائلات محرومة غير قادرة على توفير احتياجاتهم.ن وتأمين العيش الكريم لهم.ن. وبذلك، حاول.ت الآباء والأمهات السويسريون.ات ترشيد عملية التبني التي قاموا وقمن بها. وقد شرحوا.حن لأطفالهم.ن أنه في سويسرا، هناك فرص أفضل في مجال التعليم، والأمن الغذائي، وتوفير المأوى. لا شك بأن نيّة الأهل في قول ذلك كانت حسنة، لكن الإفادات التي أدلوا.لين بها لم تكن دائماً صحيحة.
في إطار دراستها في بحث الدكتوراه، تحدثت سورانجيكا جاياراثنيه مع 12 شخصاً تم تبنيهم من سريلانكا وهم أطفال والذين أصبحوا اليوم بالغين. بالنسبة لبعضهم، كانت هذه أوّل مرة يتحدثون إلى مواطنة من سريلانكا عن قصتهم. Vera Leysinger/SWI swissinfo
ما هي العواقب التي نتجت عن هذه المسألة؟
كوّن.ت الكثير من هؤلاء الأطفال والطفلات تصوّراً عن سريلانكا كبلد غير متحضر ليس فيه احترام للنساء. كان لهذه القصص، التي رواها لهم.ن والداهم.ن بالتبني، أثر عميق على تطور شخصياتهم.ن. لقد كانوا وكنّ ممتنين.ات لأهلهم.ن البيض، ويعتبرون.رن أنفسهم.ن محظوظين.ات لأنه تم "إنقاذهم.نّ". وكانت مشاعر الامتنان للوالدين بالتبني قد كبحت رغبتهم.ن في طرح أي أسئلة متعلقة بآبائهم.ن وأمهاتهم.ن البيولوجيين.ات أو بمكان ولادتهم.ن. بالتالي، كانت هناك تداعيات واضحة على صلتهم.ن بأصولهم.ن وتراثهم.ن الثقافي، وكذلك على حقهم.ن في الحصول على المعلومات بشأن هذه الأمور. فشعور الأطفال والطفلات بالامتنان، جعلهم.ن ينشأون.أن طوع إرادة أهلهم.ن بالتبني بشكل كامل. وكشبان وفتيات في سن المراهقة، لجأوا ولجأن إلى كبت الكثير من مشاعرهم.ن، غير قادرين.ات على أن يكونوا يكنّ أنفسهم.ن حقاً.
التبني غير القانوني
في عام 2020، نشرت جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية (ZHAW) دراسة كلّفتها بإجرائها الحكومة الفدرالية، تحت عنوان "تحليل عمليات التبني من سريلانكا"رابط خارجي . وقد أظهرت نتائجها أن السلطات الحكومية كانت على علم بتجارة الأطفال والطفلات في سريلانكا، ولكنها لم تتوقف عن القيام بإجراءات التبني، كما أنها تراخت في مسألة الحصول على وثائق تثبت الهوية الكاملة للصبيان والفتيات قيد التبني.
وقد قامت السلطات المعنية في كانتون سانت غالن، بمراجعة جميع عمليات التبني من سريلانكا في الفترة الممتدة بين عاميْ 1973 و2002، واتضح بناء على ذلك أنه لا يمكن اعتبار أي من هذه العمليات قانونياً بشكل تامرابط خارجي .
وتبذل الحكومة الفدرالية اليوم جهوداً، بغية مساعدة المتبنين والمتبنّات في البحث عن أصولهمرابط خارجي .ن من خلال مؤسسة تسمى "العودة إلى الجذور" (Back to the Roots).
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ما هي التوقعات التي كانت لدى الآباء والأمهات من أطفالهم.ن بالتبني؟
كان سقف توقعاتهم.ن عالياً. لقد كان عند الآباء والأمهات، الذي واللواتي قاموا وقمن بالتبني، رغبة جامحة في أن يندمج هؤلاء الأطفال والطفلات بشكل تام في المجتمع السويسري وثقافته. كانوا وكنّ يتوقعون.عن أن يحقق أطفالهم.ن نجاحات في المدرسة، وأن يستطيعوا.عن الاستفادة من الفرص التي يوفرها النظام السويسري. كان بعض الآباء والأمهات يتمنون.ين أن تكون مسألة الجذور السريلانكية بالنسبة للأطفال والطفلات مسألة ثانوية. لكنّ الوالدين كانا يشعران في الوقت نفسه بضغوط المجتمع عليهما، بسبب التوقعات بأن يعتنيا بهؤلاء الأطفال والطفلات على أكمل وجه.
هل نجح الأطفال المتَبنّون والمتبنّيات في تحقيق هذه التوقعات العالية؟
بطريقة ما، لم يستطع الأطفال والطفلات تحقيق ما أراده آباؤهم.ن وأمهاتهم.ن بالتبني على أكمل وجه: أن تتم مسألة دمجهم.ن في الثقافة السويسرية بشكل تام، كما لو كانوا وكنّ قد ولدوا.لن هنا، مع تحقيق نتائج جيدة في المدرسة. كان بعض الأطفال ، إنثًا وذكورًا، أفضل من غيرهم.ن في التعامل مع هذه الضغوط، ولكني أعتقد أن هناك دائماً شعوراً لديهم.ن بأنهم.ن دون المستوى المطلوب، وأنه عليهم.ن بذل المزيد من الجهد من أجل إرضاء عائلاتهم.هن. فهم.نّ بحاجة إلى اكتساب مكانة في العائلة، التي قد يخسرونها ويخسرنها مرة أخرى، إذا لم يكن سلوكهم.هن بالمستوى المطلوب من التوقعات.
بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لديهم.ن وسيلة للتعبير عن مشاعرهم.ن. ولقد أعرب كل الأشخاص الذين أجريت معهم.هنّ مقابلات عن امتنانهم.ن لآبائهم.ن وأمهاتهم.ن بالتبني. ولكنّهم.ن، للأسف، لم يحظوا ويحظين في الطفولة بفرصة تطوير شخصيتهم.هن، وصقل هويتهم.هن الخاصة كما كانوا يتمنون ويتمنّين.
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