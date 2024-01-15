جروح لا تندمل... أطفال وطفلات سريلانكا والتبنّي غير القانوني

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Illegal adoptierte Kinder aus Sri Lanka:“Diese Wunden heilen nicht” (الأصلي)Italiano (it) Adozioni illegali dallo Sri Lanka: "Le ferite non guariscono"Français (fr) Enfants sri lankais adoptés illégalement: ((Ces blessures ne guérissent pas))English (en) Illegal adoptions from Sri Lanka: 'These wounds do not heal'

تظهر دراسة غير مسبوقة، تجريها طالبة الدكتوراه سورانجيكا جاياراثنيه، العواقب الناتجة عن تبنّي أطفال وطفلات من سريلانكا في سويسرا. فرغم انتزاعهم.ن من جذورهم.ن السريلانكية، إلا أنهم.ن لم يشعروا.رن فعلياً بالانتماء إلى الهوية السويسرية. مقابلة.

سويس إنفو ( SWI swissinfo ): في إطار دراستك، قمتِ بإجراء مقابلات مع 12 رجلاً وامرأةً من سريلانكا، تم تبنّيهم.نّ في سنّ الطفولة. هل واجهتِ صعوبات في العثور على من هم.نّ مستعدوّن.ات للحديث عن تجربتهم.ن؟

سورانجيكا جاياراثنيه: بالتأكيد، لقد تطلّبت مسألة العثور عليهم.ن ومن ثم كسب ثقتهم.ن، الكثير من الوقت والجهد. ولكن في نهاية المطاف، تمكنت من إجراء مناقشات عميقة وحميمة جداً مع هؤلاء الأشخاص، من النساء والرجال. لقد تمّ الأمر بفضل مؤسسة "العودة إلى الجذور سويسرا" (Back to the Roots Switzerland)، التي تدافع عن حقوق المتبنين.يات من سريلانكا في سويسرا، والتي ساعدتني كثيراً.

تشابهت تجارب كثير، ممّن تم إجراء مقابلات معهم.نّ، داخل أسرهم.ن السويسرية. ماذا قال.ت لهم آباؤهم.ن وأمهاتهم.ن بالتبني عن سريلانكا؟

هؤلاء الآباء والأمهات أخبروا.ن أطفالهم.ن بالتبني إن سريلانكا بلد جميل، حيث يسود الفقر وتدور رحى الحرب، وأنّ للنساء حقوقًا لا ترتقي إلى حقوق الرجال. كما أخبروهم.ن بأنهم.ن، أي الأطفال والطفلات، ينحدرون.رن من عائلات محرومة غير قادرة على توفير احتياجاتهم.ن وتأمين العيش الكريم لهم.ن. وبذلك، حاول.ت الآباء والأمهات السويسريون.ات ترشيد عملية التبني التي قاموا وقمن بها. وقد شرحوا.حن لأطفالهم.ن أنه في سويسرا، هناك فرص أفضل في مجال التعليم، والأمن الغذائي، وتوفير المأوى. لا شك بأن نيّة الأهل في قول ذلك كانت حسنة، لكن الإفادات التي أدلوا.لين بها لم تكن دائماً صحيحة.

في إطار دراستها في بحث الدكتوراه، تحدثت سورانجيكا جاياراثنيه مع 12 شخصاً تم تبنيهم من سريلانكا وهم أطفال والذين أصبحوا اليوم بالغين. بالنسبة لبعضهم، كانت هذه أوّل مرة يتحدثون إلى مواطنة من سريلانكا عن قصتهم. Vera Leysinger/SWI swissinfo

ما هي العواقب التي نتجت عن هذه المسألة؟

كوّن.ت الكثير من هؤلاء الأطفال والطفلات تصوّراً عن سريلانكا كبلد غير متحضر ليس فيه احترام للنساء. كان لهذه القصص، التي رواها لهم.ن والداهم.ن بالتبني، أثر عميق على تطور شخصياتهم.ن. لقد كانوا وكنّ ممتنين.ات لأهلهم.ن البيض، ويعتبرون.رن أنفسهم.ن محظوظين.ات لأنه تم "إنقاذهم.نّ". وكانت مشاعر الامتنان للوالدين بالتبني قد كبحت رغبتهم.ن في طرح أي أسئلة متعلقة بآبائهم.ن وأمهاتهم.ن البيولوجيين.ات أو بمكان ولادتهم.ن. بالتالي، كانت هناك تداعيات واضحة على صلتهم.ن بأصولهم.ن وتراثهم.ن الثقافي، وكذلك على حقهم.ن في الحصول على المعلومات بشأن هذه الأمور. فشعور الأطفال والطفلات بالامتنان، جعلهم.ن ينشأون.أن طوع إرادة أهلهم.ن بالتبني بشكل كامل. وكشبان وفتيات في سن المراهقة، لجأوا ولجأن إلى كبت الكثير من مشاعرهم.ن، غير قادرين.ات على أن يكونوا يكنّ أنفسهم.ن حقاً.

التبني غير القانوني

في عام 2020، نشرت جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية (ZHAW) دراسة كلّفتها بإجرائها الحكومة الفدرالية، تحت عنوان "تحليل عمليات التبني من سريلانكا"رابط خارجي . وقد أظهرت نتائجها أن السلطات الحكومية كانت على علم بتجارة الأطفال والطفلات في سريلانكا، ولكنها لم تتوقف عن القيام بإجراءات التبني، كما أنها تراخت في مسألة الحصول على وثائق تثبت الهوية الكاملة للصبيان والفتيات قيد التبني.

وقد قامت السلطات المعنية في كانتون سانت غالن، بمراجعة جميع عمليات التبني من سريلانكا في الفترة الممتدة بين عاميْ 1973 و2002، واتضح بناء على ذلك أنه لا يمكن اعتبار أي من هذه العمليات قانونياً بشكل تامرابط خارجي .

وتبذل الحكومة الفدرالية اليوم جهوداً، بغية مساعدة المتبنين والمتبنّات في البحث عن أصولهمرابط خارجي .ن من خلال مؤسسة تسمى "العودة إلى الجذور" (Back to the Roots).

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ما هي التوقعات التي كانت لدى الآباء والأمهات من أطفالهم.ن بالتبني؟

كان سقف توقعاتهم.ن عالياً. لقد كان عند الآباء والأمهات، الذي واللواتي قاموا وقمن بالتبني، رغبة جامحة في أن يندمج هؤلاء الأطفال والطفلات بشكل تام في المجتمع السويسري وثقافته. كانوا وكنّ يتوقعون.عن أن يحقق أطفالهم.ن نجاحات في المدرسة، وأن يستطيعوا.عن الاستفادة من الفرص التي يوفرها النظام السويسري. كان بعض الآباء والأمهات يتمنون.ين أن تكون مسألة الجذور السريلانكية بالنسبة للأطفال والطفلات مسألة ثانوية. لكنّ الوالدين كانا يشعران في الوقت نفسه بضغوط المجتمع عليهما، بسبب التوقعات بأن يعتنيا بهؤلاء الأطفال والطفلات على أكمل وجه.

هل نجح الأطفال المتَبنّون والمتبنّيات في تحقيق هذه التوقعات العالية؟

بطريقة ما، لم يستطع الأطفال والطفلات تحقيق ما أراده آباؤهم.ن وأمهاتهم.ن بالتبني على أكمل وجه: أن تتم مسألة دمجهم.ن في الثقافة السويسرية بشكل تام، كما لو كانوا وكنّ قد ولدوا.لن هنا، مع تحقيق نتائج جيدة في المدرسة. كان بعض الأطفال ، إنثًا وذكورًا، أفضل من غيرهم.ن في التعامل مع هذه الضغوط، ولكني أعتقد أن هناك دائماً شعوراً لديهم.ن بأنهم.ن دون المستوى المطلوب، وأنه عليهم.ن بذل المزيد من الجهد من أجل إرضاء عائلاتهم.هن. فهم.نّ بحاجة إلى اكتساب مكانة في العائلة، التي قد يخسرونها ويخسرنها مرة أخرى، إذا لم يكن سلوكهم.هن بالمستوى المطلوب من التوقعات.

بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لديهم.ن وسيلة للتعبير عن مشاعرهم.ن. ولقد أعرب كل الأشخاص الذين أجريت معهم.هنّ مقابلات عن امتنانهم.ن لآبائهم.ن وأمهاتهم.ن بالتبني. ولكنّهم.ن، للأسف، لم يحظوا ويحظين في الطفولة بفرصة تطوير شخصيتهم.هن، وصقل هويتهم.هن الخاصة كما كانوا يتمنون ويتمنّين.

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