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دافوس 2024... أوكرانيا وسويسرا تحثّان الدول على دعم خطة السلام

1/15/2024 9:16:42 AM
(MENAFN- Swissinfo) Deutsch (de) Ukraine und Schweiz drängen in Davos auf Unterstützung des Friedensplans
  • Español (es) Ucrania y Suiza instan en Davos a apoyar el plan de paz
  • Português (pt) Ucrânia e Suíça pedem em Davos apoio para plano de paz
  • Français (fr) À Davos, l'Ukraine et la Suisse exhortent les pays à soutenir le plan de paix
  • Pусский (ru) Мирный план Украины получил растущую поддержку в Давосе
  • English (en) Ukraine and Switzerland urge countries to support peace plan in Davos (الأصلي)
  • Italiano (it) L'Ucraina e la Svizzera esortano i Paesi a sostenere il piano di pace a Davos
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    وكشف.ت ممثلون.ات رفيعو.ات المستوى عن حكومة أوكرانيا أن المحادثات جرت في أجواء "منفتحة وبناءة"، وأن البلدان المشاركة متفقة بشأن المبادئ الرئيسية الهادفة إلى تحقيق "سلام شامل وعادل ودائم".

    وقدّمت أوكرانيا خلال محادثات 14 يناير خطّتها للسلام المكوّنة من عشر نقاط. وقال أندري يارماك، رئيس مكتب الرئاسة في أوكرانيا، أثناء مؤتمر صحفي عقب المحادثات التي استمرت يوما كاملا: "الأمل هو أن تصبح خطة السلام "خطة مشتركة" مدعومة من قبل بلدان عديدة".

    ويمثّل اجتماع مستشاري.ات الأمن الوطني في دافوس استمرارًا لثلاث محادثات سابقة استضافتها كل من كوبنهاغن وجدّة ومالطا، انصبّت جميعها على النظر في صيغة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي في نهاية عام 2022.

    وفي وقت سابق من يوم الأحد 14 يناير، أوضح إنياتسيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري، الذي ترأّس اجتماع مستشاري.ات الأمن الوطني لأكثر من 80 بلدا ومنظمة دولية بأنه لا يوجد بديل عن الحوار "للتعامل مع القضايا العالمية".

    وأضاف: "الشعب الأوكراني في حاجة ماسّة إلى السلام بعد ما يقرب من عاميْن من الحرب. ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا على إنهاء هذه الحرب".

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