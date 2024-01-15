دافوس 2024... أوكرانيا وسويسرا تحثّان الدول على دعم خطة السلام

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Ukraine und Schweiz drängen in Davos auf Unterstützung des Friedensplans
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Ucrania y Suiza instan en Davos a apoyar el plan de paz
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Ucrânia e Suíça pedem em Davos apoio para plano de paz
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À Davos, l'Ukraine et la Suisse exhortent les pays à soutenir le plan de paix
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Мирный план Украины получил растущую поддержку в Давосе
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Ukraine and Switzerland urge countries to support peace plan in Davos (الأصلي)
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L'Ucraina e la Svizzera esortano i Paesi a sostenere il piano di pace a Davos
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وكشف.ت ممثلون.ات رفيعو.ات المستوى عن حكومة أوكرانيا أن المحادثات جرت في أجواء "منفتحة وبناءة"، وأن البلدان المشاركة متفقة بشأن المبادئ الرئيسية الهادفة إلى تحقيق "سلام شامل وعادل ودائم".
وقدّمت أوكرانيا خلال محادثات 14 يناير خطّتها للسلام المكوّنة من عشر نقاط. وقال أندري يارماك، رئيس مكتب الرئاسة في أوكرانيا، أثناء مؤتمر صحفي عقب المحادثات التي استمرت يوما كاملا: "الأمل هو أن تصبح خطة السلام "خطة مشتركة" مدعومة من قبل بلدان عديدة".
ويمثّل اجتماع مستشاري.ات الأمن الوطني في دافوس استمرارًا لثلاث محادثات سابقة استضافتها كل من كوبنهاغن وجدّة ومالطا، انصبّت جميعها على النظر في صيغة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي في نهاية عام 2022.
وفي وقت سابق من يوم الأحد 14 يناير، أوضح إنياتسيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري، الذي ترأّس اجتماع مستشاري.ات الأمن الوطني لأكثر من 80 بلدا ومنظمة دولية بأنه لا يوجد بديل عن الحوار "للتعامل مع القضايا العالمية".
وأضاف: "الشعب الأوكراني في حاجة ماسّة إلى السلام بعد ما يقرب من عاميْن من الحرب. ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا على إنهاء هذه الحرب".
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